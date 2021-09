A svéd Petra Sörling az egyetlen jelölt a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) elnöki posztjára. A tisztújító kongresszust novemberben tartják, a végrehajtó bizottsági tagságra Nátrán Roland is pályázik.

A skandináv sportdiplomata - a jelenlegi gazdasági alelnök - már áprilisban jelezte, hogy indul az elnöki székért azzal a céllal, hogy megválasztása esetén "egyesítse a szervezetet".



Az ITTF-et 2014 szeptembere óta irányító német Thomas Weikert a múlt hónapban közölte, hogy nem jelölteti magát újra, mert "nem ért egyet azzal az iránnyal, amerre az ITTF tart".

A szervezet végrehajtó bizottsága egy belső viszály nyomán már márciusban megvonta az elnöktől a bizalmat és a támogatást, s a kongresszusig magához ragadta a döntési jogkört.

Sörling 2013 óta a Svéd Asztalitenisz Szövetség elnöke, civilben pedig egy ingatlancég vezetője. Amennyiben megválasztják, ő lesz az ITTF első női elnöke.

A szervezet közlése szerint a végrehajtó bizottságba 17-en jelentkeztek, közülük az egyik Nátrán Roland, a magyar sportági szövetség (MOATSZ) elnöke.

"Ami évtizedek óta hiányzik a magyar asztaliteniszből, hogy választott tisztséget töltsön be újra magyar asztalitenisz-vezető - idézte a MOATSZ korábbi hírlevele Nátrán Rolandot. - A legutóbbi ilyen választott tisztségviselőnk Faragó Judit volt. Látok rá esélyt, hogy változzon ez a helyzet, hiszen most már hivatalossá vált, hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség delegálni szeretne az ITTF végrehajtó bizottságába egy magyar sportvezetőt. Nyilvánvalóan akkor van a legnagyobb esélyünk bekerülni ebbe a testületbe, ha elnöki szinten delegálunk sportvezetőt, úgyhogy a MOATSZ engem jelölt erre a pozícióra."



A sportvezető hangsúlyozta: megválasztása nemcsak nemzetközi szinten lenne fontos a számukra, hanem a magyar sportéleten belül is növelné az asztalitenisz és az asztalitenisz-szövetség tekintélyét.

A tisztújító kongresszust a houstoni világbajnokság keretében tartják november 24-én.

Borítókép: Facebook.com/ Petra Sörling