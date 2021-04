A CESA® égisze alatt megrendezett kupasorozatban bizonyíthat Magyarország legerősebb tűzoltója, rendőre és egészségügyi dolgozója, természetesen a többi versenyzővel együtt.

Mészáros Dávid nyerte a CESA® (Közép-Európai Erősember Szervezet) Prémium Ligájának selejtezőjét Sárbogárdon. A nyolc korábban kiosztott hely után további négy plusz ketten (tartalékok) szerezhettek kvalifikációt a 2021-es sorozatba. Mészáros mellett ez Borovszky Norbertnek, Somogyi Dávidnak és Boros Szabolcsnak, valamint Trencsányi Patriknak és Makai Renátónak sikerült.



Az már eddig is biztos volt, hogy a címvédő Juhász Péter, valamint az előző idényekben rendre kiemelkedően teljesítő Molnár Zsolt, Boros Adrián, Losonczi Imre, Dezső Martin, Hegedűs Ádám, Gadó András és Kovács Ferenc ott lesz a 2021-es Prémium Liga-kupasorozat mezőnyében. Szombaton, Sárbogárdon 23 induló mérettette meg magát a selejtezőben, hogy a még kiadó helyek valamelyikét megszerezze.



A jelentkezőknek előbb egy 8.5 tonnás kamiont kellett elhúzniuk, majd vegyesnyomásban mérettettek meg. A harmadik, a sikeres és sikertelen kísérletek arányát látva igazán embert próbáló szám a 380 kilogrammos traktorkerék-forgatás volt. A napot lengő- és koffercipelés, egy Range Rover terepjáró minél többszöri felhúzása, majd a kőgolyósor pakolása zárta.



A nap legjobb teljesítményét Mészáros Dávid nyújtotta, aki összesen 129,5 pontot ért el a feladatok során. Nagy csatában, de végül második helyen zárt Borovszky Róbert (126 pont), míg a harmadik Somogyi Dávid lett. A dobogóról lemaradt, de a biztos kvalifikációval vigasztalódhat még a 112 pontos Boros Szabolcs, míg tartalékversenyzői helyet szerzett magának az 5. Trencsányi Patrik és a 6. Makai Renátó – kettejük között csupán fél pont döntött.



„Azt gondoljuk, hogy az a többéves munkánk, amit a sportág érdekében végeztünk kezdi meghozni a gyümölcsét – értékelte a selejtezőt Botka István, a Prémium Média sportmenedzsere. Ez most még kizárólag szakmai szempontból értelmezhető, bár reméljük, hogy pár év múlva gazdaságossá is válik. Rendkívüli erők mozdultak meg úgy fél éve a sportágban, melyek új utakat nyitottak meg. Jelenleg pedig a nevünkkel jegyzett Prémium Liga strongman-kupasorozat indulására a CESA versenykiírásában már 23-an jelentkeztek a négy szabad helyre. Elmondható, hogy ekkora érdeklődést nem tapasztaltunk korábban.”



A selejtezővel eldőlt, hogy egy sorozatban versenyez majd az ország legerősebb tűzoltója – a háromszoros magyar bajnok Juhász Péter –, a legerősebb rendőre – Somogyi Dávid –, valamint egészségügyi dolgozója – a selejtezőt megnyerő Mészáros Dávid.



Somogyi Dávid az ország legerősebb rendőre.

Fotó: Prémium Média and Sportmanagement

„A versenyeink összefoglaló sportműsorait ettől az évadtól a TV2 Csoport – Spíler TV tűzi műsorra jelenleg havi rendszerességgel, nem árulok el titkot, ez sűrűsödni fog. Megtalálható lesz a programokban a klasszikus strongmanverseny, de kalandozunk kevert erősportokba, felföldi játékokba és bothúzásba is. Várjuk további támogatók jelentkezését, hogy minél színvonalasabb versenyeket tudjunk biztosítani a srácoknak, akik munka mellett végzik kiemelkedő teljesítményüket” – tette hozzá Botka István.

Borítókép és forrás: Prémium Média and Sportmanagement