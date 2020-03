A koronavírus-járvány miatt minden sporteseményt elhalasztottak, vagy elmarad, így a sportolókon túl a riportereknek is egy teljesen új helyzethez kell alkalmazkodniuk.



Egy argentin kommentátor, Agustín Radagas feltalálta magát, és igencsak odatette magát, ahogy azt egy Libertadores-kupa-meccsen, vagy egy Buenos Aires-i rangadón szokta.



A kézmosás roppant fontos, különösen most ebben az időszakban. Radagas is felhívta a figyelmet, hogy a gyakori és alapos kézmosással sokat lehet tenni a vírusfertőzések ellen. Lássuk be, egyedire sikeredett minden idők kézmosása.



A többek között humorista és dalszerző Radagas igen aktív a közösségi médiában, már több videót is feltöltött, amin lányával együtt szerepel. Az egyik legnépszerűbb videója, amikor 2018-ban leközvetítette a lánya kakaókészítését. A 36 éves médiaszemélyiség akkor is meglehetősen vehemens volt.

