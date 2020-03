A sok érdeklődő miatt a tokiói olimpia lángváltójának félbeszakítása mellett döntött a Görög Olimpiai Bizottság.

A lángot csütörtökön lobbantották fel az ókori játékok helyszínén, Olümpiában, de már azt a ceremóniát is beárnyékolta a világméretűvé vált koronavírus-járvány, csak száz meghívott és akkreditált vendég lehetett jelen.

267 Likes, 0 Comments - Magyar Olimpiai Csapat (@olympic_team_hungary) on Instagram: "THIS IS #Tokyo2020! . . . #teamhungary #teamhun #olimpiaicsapat #magyarok #olimpia..."