A tokiói olimpikon Kovács Zsófia hatodikként végzett felemáskorláton a tornászok dohai világkupaversenyének pénteki napján.

A kétszeres Európa-bajnok a szerdai selejtezőben végig szépen tornázott, ám a befejezésbe hiba csúszott, viszont 13,466 ponttal így is a második helyen lett finalista. A magyar szövetség tájékoztatása szerint Kovács a pénteki döntőben több, figyelmetlenségből elkövetett hiba miatt végül 12,300 pontot kapott, ez pedig a hatodik helyhez volt elég számára.



"Sokkal jobban kell koncentráljak és több munkát kell beletennem, hogy biztosan tudjam hozni a pontokat" - idézte a közlemény Kovácsot, aki szombaton további két szeren, gerendán és talajon szerepel a döntőben. Ezekben a finálékban a selejtezőben bemutatott gyakorlatait szeretné hozni, illetve "még egy kicsit tisztítani rajtuk".



Edzője, Trenka János elismerte: ez a gyakorlat most nem sikerült jól.

"Tudom, hogy benne van Zsófiban a győztes gyakorlat, most már csak az a dolgunk, hogy ezt be tudja mutatni téthelyzetben is. A folytatáshoz nyugodtságra van leginkább szükség" - tekintett előre a tréner.

