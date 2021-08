Péni István a tizedik, Pekler Zalán pedig a 18. helyen végzett a férfi kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses összetett számában hétfőn a tokiói olimpia sportlövőversenyeinek zárónapján.

A viadal előtt mindkét magyar jó szereplésében lehetett bízni, Péni világranglista-vezetőként kezdte a versenyt, míg Peklernek ez az erősebbik száma, melyben többször bizonyította már, hogy a nemzetközi elithez hasonló eredményekre képes.

A 120 lövés első harmadában térdelő helyzetből lőttek a versenyzők, s ebben Pekler Zalán 393, Péni István pedig 391 körrel kezdett. Eredményeik nem voltak kiemelkedőek, de helyzetük nem volt reménytelen. A fekvőben Péni volt élesebb, csupán három kilencest vétett, így 788 körrel állt az álló előtt, csakúgy mint a 395 kört elérő Pekler.

Mindez azt jelentette, hogy egy erős álló lövészettel volt esélyük az előrelépésre, s a döntő kivívására, az igazán jó sorozatok azonban elmaradtak tőlük. A komáromi Peklernek különösen sok kilences csúszott be, de Péni is szokatlanul sokat hibázott, nyolcast is lőtt, így mindketten lemaradtak a fináléról.

A légpuskában ötödik, a 10 méteres vegyescsapat számban Mészáros Eszterrel hetedik Péni 1173 körrel a tizedik helyen fejezte be a viadalt, három körrel lemaradva a döntőről. A légben csupán 39. helyen zárt Pekler 1169 körrel a 18. helyet szerezte meg.

A magyar sportlövők így Péni légpuskás eredménye révén egy pontszerző hellyel zárták a játékokat.

