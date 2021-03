Mint arról korábban beszámoltunk visszalépett a döntőtől miután Sidi Péter és Péni István összevesztek egymással.



A világkupán remeklő Péni István közösségi oldalán reagált a történtekre.



A sűrű versenyprogramot sikerült három olimpiai számban szerzett ezüstéremmel abszolválnom, emellett vegyespárosban világcsúcsot értünk el, továbbá 10 és 50 méteren is a világranglista élére ugrottam, miközben a világ színe-java képviseltette magát az egyéni és páros számokban. Ezúton is köszönöm a rengeteg támogatást, amit kaptam tőletek!



A csapatversenyben nem állt szándékomban elindulni, a túlzott terhelésnek nem láttam értelmét, és ezt az álláspontot igazolja az a tény is, hogy végül mindössze két nemzet nevezett Magyarországon kívül.

Csapattársaim többszöri kérésére végül vállaltam az indulást bizonyos feltételek teljesülése mellett. Egy csapatban előfordulhatnak súrlódások, nálunk sajnos ez évek óta jelen van. Mivel a harmadik csapattársunk viselkedése elfogadhatatlan volt számunkra, és nem volt hajlandó a megállapodásunk szerint eljárni, Pekler Zalánnal végül visszaléptünk a döntőtől.

Sajnálom, hogy a fókusz erre a kellemetlen szituációra irányul jelenleg, miközben több csapattársam is nagyszerű eredményeket ért el, ezúton is gratulálok nekik! Bocsánatot kérek a döntőbeli ellenfelünktől, Indiától, illetve a szervezőktől az okozott kellemetlenség miatt.











Továbbra is mindent bele fogok adni, hogy Magyarországot sportszerű viselkedéssel és minél jobb eredményekkel képviseljem a nemzetközi versenyeken, és törekedni fogok a mostanihoz hasonló szituációk elkerülésére. A világkupán történteket ezzel lezártnak tekintem. - reagálta Péni István





