Albert Almora Jr. a Chicago Cubs ütőjátékosának, rosszul ütött labdája egy kislányt talált el véletlenül a nézőtér soraiban.

Here is Albert Almora’s reaction as his foul ball struck a very young fan. A really horrific moment. Kids fall in love with the game of baseball after going to the ballpark and experiencing a Major League Baseball game. This shouldn’t happen. PRAYERS. pic.twitter.com/yOGfrqpmMF

Fotó: Bob Levey/Getty Images

Albert Almora Jr. az ütés után azonnal odament, hogy megkérdezze mi a helyzet, majd a hirtelen sokk hatására feltörtek belőle az érzelmek és a biztonságiőrre borulva zokogott a történtek miatt.

Albert Almora Jr. reakciója

After Albert Almora Jr. struck a young fan with a foul ball, in between innings he went immediately over to that section to ask about the situation. You can see he is overwhelmed with emotion as him and the security guard have a moment. This is just a terrible & sad situation. pic.twitter.com/Yh3wWmDjhx