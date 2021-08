Tíz sportágban és 81 versenyszámban szerepelnek magyar sportolók a jövő kedden kezdődő tokiói paralimpián, melyen lesz olyan nap, amikor akár 12 számban is lehet magyar döntős, az eseményeket pedig élőben közvetíti az M4 Sport TV-csatorna.

Többek között erről beszélt Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke szerdán sajtótájékoztatón. Emlékeztetett rá, hogy különleges paralimpia lesz a mostani, a legfontosabb, amire oda kellett figyelni, az az volt, hogy Covid-helyzet miatt hozott speciális szabályokat teljes egészében követni kellett és kell.

"Küzdjük le a versenytársakat, a szabályokat pedig tartsuk be" - fogalmazta meg a célt és a feladatot, mert mint azt hangsúlyozta, olyan nem fordulhat elő, hogy a szabályok be nem tartása miatt a magyarokat hátrány érje.

"Kértem a sportolókat is, hogy mindenre figyeljünk oda" - tette hozzá. Említést tett még arról, hogy az egyéves halasztás és a versenyek hiánya miatt nem tudják, hogy az ellenfelek milyen állapotban vannak.

"Remélem, a meglepetések pozitívak lesznek a számunkra" - mondta.

Az adatokra rátérve emlékeztetett rá, hogy 37 sportoló plusz Ocelka Róbert látássérült kerékpáros kísérője, azaz guide-ja, Nagy Gergely alkotja a magyar csapatot. A legtöbb - szám szerint - öt versenyben az úszó Konkoly Zsófia és Pap Bianka indul, és az elnök kiemelte, hogy lesznek magyar csapatok is, női tőrben és párbajtőrben, női és férfi asztaliteniszben, illetve úszóváltóban. Kitért továbbá arra, hogy sok segítséget kaptak már eddig is a tokiói magyar nagykövetségtől, Palanovics Norbert nagykövettől, aki arról tájékoztatta őt, hogy hétfőtől egy hónapon át magyar parasportolókat bemutató kiállítás lesz a tokiói Magyar Kulturális Intézetben.

A sport365 részt vett a Magyar Paralimpiai Bizottság online sajtótájékoztatóján. A sport365.hu kérdésére az elnök úr (Szabó László) válasza a videóban hallható.

A paralimpiával kiemelten foglakozik az M4 Sport. Székely Dávid csatornaigazgató a sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy bár nem kapnak annyi képet, mint az olimpiáról, azért valamilyen módon minden magyar sportolót meg fognak mutatni. Példaként említette, hogy a magyar idő szerint hajnali kajak-kenu döntőket élőben tudják adni, lesz élő közvetítés az úszásról is, vívásban azonban ez a lehetőség nem áll rendelkezésre, de éppen ezért utaznak ki a kollégák, hogy mindenről beszámoljanak. Az interneten is követhetők lesznek a magyar érdekeltségű események, emellett jelentkeznek majd az "Ez történt a paralimpián" című műsorral is, és lesz olyan is, hogy a Sporthíradót szakítják majd meg egy aktuális esemény miatt. Szabó Kristóf csapatvezető Tokióból jelentkezett, és elmondta, hogy éppen most érkezett meg a magyar versenyzők legnagyobb csoportja, őket fogadják az olimpiai faluban, az első napok tapasztalatai alapján pedig kijelentette: "nagyon percízen, nagyon jól szervezett paralimpiai környezetbe csöppentünk".

Kiss Péter Pál világ-, és Európa-bajnok parakajakozó úgy fogalmazott, hogy nagyon jó felkészülésen van túl, rengeteg munkát beletett az edzésekbe és jól sikerültek a világversenyek is.

"Külön elvárások nincsenek magammal szemben, szeretném élvezni a versenyzést, de ha minden jól sikerül, szeretném, ha minimum egy dobogó összejönne" - tette hozzá.

A paratriatlonista Lévay Petra arról beszélt, hogy egyelőre egészséges izgalomban van, még nem nyomja a paralimpia súlya.

"Mindenképp szeretném, ha büszkék lennének rám otthon, mindent meg fogok tenni ezért. Jó formában vagyok mentálisan és fizikálisan is, jók az előérzeteim. Remélem, hogy nyolc-tíz körüli helyen tudok majd végezni, ha ennél jobb lesz az eredményem, annak nagyon fogok örülni" - mondta.

A paralimpia kedden, augusztus 24-én kezdődik a megnyitóval, majd a versenyek szerdától szeptember 4-ig tartanak, a záróünnepségre pedig 5-én kerül sor.

