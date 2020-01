A Magyar Antidopping Csoport (MACS) tiltakozik, és a leghatározottabban visszautasít minden vádat, amellyel az ARD német közszolgálati televíziós csatorna illette a MACS-ot az Aján Tamás ellen súlyos vádakat megfogalmazó dokumentumfilmjében - áll a MACS hétfői közleményében.

Az ARD vasárnap este dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy a súlyemelésben szisztematikus doppingolás folyik az IWF tudtával, amely a MACS-ot - angol rövidítéssel HUNADO-t - bízta meg minden nagy nemzetközi versenyen és szinte az összes világbajnokságon az ellenőrzéssel.

"Értetlenül és felháborodottan tapasztaltuk, hogy a 2020. január 5-én adásba került dokumentumfilmben az általunk közölt tények egyáltalán nem jelentek meg, a Magyar Antidopping Csoport dokumentumokkal alátámasztott adatait a Német Közszolgálati Televízió teljes egészében figyelmen kívül hagyta, sőt homályos, minden tényleges bizonyítékot nélkülöző, rosszindulatú célozgatások, és nem valós információk kifejezetten hamis, és elfogadhatatlan színben tüntették fel a Magyar Antidopping Csoport doppingellenőreinek munkáját" - rögzítette a MACS közleményében, melyet a szervezet nevében és képviseletében Tiszeker Ágnes ügyvezető igazgató írt alá és juttatott el az MTI-hez.

A közlemény szerint a Magyar Antidopping Csoport mint független, a WADA által auditált, jelenleg is teljes megfelelőségi státuszt élvező szervezet számos külföldi partnerrel, nemzetközi sportszövetségekkel, kiemelt sportesemények rendező szervezeteivel, illetve a Nemzetközi Mintavételi Ügynökséggel (ITA) is együttműködik doppingellenőrzések szervezése és lebonyolítása terén. Ezen mintavételek alkalmával a HUNADO "kizárólag mintavételi feladatokat lát el, és független mintavételi ügynökségként vesz részt a vizsgálatokban, tehát a mintavételekre vonatkozó megrendelést, illetve instrukciókat a vizsgálatokat elrendelő kapja, az eredményekre vonatkozóan, pedig semmiféle visszajelzést, vagy információt nem kap".

"Ez pontosan így történt a HUNADO-IWF együttműködés során is. Valamennyi a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség által megrendelt doppingellenőrzés a Magyar Antidopping Csoport és a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség közötti együttműködési megállapodás keretében történt, és a mintavételek teljes dokumentációja az adatvédelmi szabályok betartása mellett a WADA vizsgálóbizottsága számára bármikor hozzáférhető" - áll a közleményben, amely ugyancsak tényként rögzíti: "nem érkezett hozzánk bejelentés arra vonatkozóan, hogy magyar doppingellenőr súlyos szabályszegést követett volna el, vagy olyan magatartást tanúsított, amely a minta tisztaságát, integritását veszélyeztette volna".

A MACS hangsúlyozza, hogy - szemben az ARD állításával - a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Houstonban rendezett világbajnokságának évében, 2015-ben a Magyar Antidopping Csoport doppingellenőrei nem végeztek doppingellenőrzést Moldovában. A magyar doppingellenőrök által végzett utolsó doppingellenőrzés egy évvel korábban, a világbajnokságot megelőző évben, 2014. október 12-14 között, Chisinau-ban történt.

A közlemény tévedésnek nevezi azt is, hogy a houstoni súlyemelő vb-n a MACS nem vett részt, mivel - állítása szerint - a doppingellenőrzések közös munka keretében, az Amerikai Nemzeti Doppingellenes Szervezettel (USADA) való együttműködésben történtek.

"Ennek megfelelően a houstoni világbajnokság számos pozitív esetet feltáró doppingellenőrzésében a magyar doppingellenőrök tevékenyen részt vettek. Az USADA-HUNADO közötti együttműködés megismétlődött 2017-ben is, az Anaheimben megrendezésre került súlyemelő világbajnokságon is" - olvasható a dokumentumban.

A közlemény hangsúlyozza, hogy a Magyar Antidopping Csoport ellenőrei "felsőfokú végzettséggel rendelkező, az egészségügy különböző területein tevékenykedő, megbecsült, feddhetetlen szakemberek", és a szervezet "minden, a munkájukat érintő hamis, hazug, minden alapot és bizonyítékot nélkülöző hivatkozást és célozgatást" határozottan visszautasít.



