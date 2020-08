A Pálos Gábor, Széles László és Zöldy Tamás alkotta világbajnok csapat veretlenül nyerte meg a Beach Qatch Mini Series elnevezésű viadalt. A margitszigeti 383 TeqSports Beach Centerben megrendezett, 450 ezer forint összdíjazású verseny döntőjében, a sportág első vb-aranyérmes triója az idei strandkézilabda bajnok Beach Stars gárdáját győzte le, a bronzérmet pedig a Budakalász együttese vihette haza.



A hőség sem riasztotta el az eseménytől a résztvevőket, pedig már az is kihívásnak számított, hogy a tűzforró homokon magabiztosan játsszák a kézilabda alapjaira épülő játékot. A strandkéziseknek viszont ez nem újdonság, a Glózik Balázs, Nagy András és Szövérdffy Szabolcs trió veretlenül jutott a csoportból a középdöntőbe, majd a fináléba, ahol végül a világbajnokoktól szenvedett vereséget.



„A strandkézilabda miatt hozzászoktunk az ilyen terheléshez, gondolok itt a melegre, a homokra, de nagyon jól éreztük magunkat – mondta a vb- és Eb 4. válogatott Nagy András.

„Nyilván győzni akartunk, mert azt vallom, hogy bármibe fogsz, abból hozd ki a maximumot, de most ennyit tudtunk nyújtani. Szeptemberben viszont jó lenne jobban megszorítani a világbajnok csapatot, akinek ezúton is gratulálok.”

Qatch: Egy kézilabda alapú vadonatúj játék Napfény, jó hangulat, kőkemény összecsapások. Ez jellemezte a Beach Qatch Mini Seriest.



A strandkézisek mellett, a nézők sorában feltűnt még több – kézilabdához köthető – ismert arc is, többek között Háfra Noémi, az FTC-t erősítő junior világbajnok játékos és Pálos-Bognár Barbara válogatott irányító, aki ezúttal a vb-győztes férjének, Pálos Gábornak szurkolt.



Az olimpiai 4. helyezett Ilyés Ferenc húga, Ilyés Annamária, a román válogatott egykori tagja, aki a német női junior csapat másodedzője, és a KSA Budapestnél is trénerkedik, ezúttal játékosként lépett pályára.

„Nyáron költöztem haza Németországból, a KSA Budapestnél vagyok kézilabda serdülő és ifjúsági edző. Dr. Ökrös Csaba ajánlotta nekünk a qatch-et kiegészítő edzésként. Délelőttönként gyakoroltunk itt a Margitszigeten, és végül beneveztünk a versenyre. Én is beszálltam a játékba, nagyon élveztük, biztos vagyok benne, hogy nem szakítjuk meg a kapcsolatot a sportággal, sőt jövünk a következő kupára is. Kondícióedzéséként is remek, képességfejlesztő, gondolkodós, technikás játék, és ami a legfontosabb, hogy szeretett sportágunkhoz hasonlít.” – mondta Ilyés Annamária, aki a Tussies nevű együttessel végül az 5. helyen végezett.



A vb-győztes csapat Facunder néven indult. Zöldy Tamás elárulta, hogy ez adta magát, mivel „fakezűek” és nem megy nekik a cunder. Erre azért a nap folyamán sokszor rácáfoltak, sőt az is megesett, hogy némelyik klasszis megoldásukat még az ellenfél is megtapsolta. Széles László örömmel, ám egyáltalán nem úgy nézegette az aranyérmet, mint aki előre borítékolta a győzelmüket.





„Nagyon elfáradtunk, a tűző napon elég nagy kihívás egész nap játszani, ráadásul a vb óta nem volt tétmeccsünk. Jó érzés újra együtt lenni, a siker meg a ráadás. Nem vagyunk kishitűek, de a homok miatt a strandkéziseket tartottuk favoritnak, hiszen ők ezen a terepen otthonosan mozognak. Örülök, hogy ilyen jó és színvonalas mérkőzésen sikerült őket megverni. Három hét múlva lesz egy újabb verseny, azon is szeretnénk ott lenni, mert a qatch olyan, hogy ha egyszer belekóstol az ember, tud ám hiányozni.”



A vihar is kegyes volt az eseményhez, csak az éremátadó után csapott le a Margitszigetre, így a szervezők is elégedetten nyugtázhatták, hogy egyre sikeresebb és népszerűbb ez a sportág.



„Ismét színvonalas eseményt rendezhettünk a 383 TeqSports Beach Centerben, amihez sokat hozzátett az, hogy indultak a februári vb-győztesek, és az idei magyar bajnok strandkézilabdázók is. Külön öröm számunkra, hogy kialakulóban van egy női bázis is, akik már most bizonyították, hogy a qatch mindkét nem számára élvezhető, és magas szinten űzhető sporttevékenység.”- mondta Heim Attila sportági vezető.

