FUTBALLPROGRAM

NB I

20. FORDULÓ

20.00: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

FRANCIA LIGUE 1

24. FORDULÓ

21.00: Auxerre–Lyon (Tv: Match4)

NÉMET BUNDESLIGA

21. FORDULÓ

20.30: Augsburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

20.45: Sassuolo–Napoli (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

21.00: Girona–Almería (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGBAJNOKSÁG

10.00 és 13.30: férfi óriás-műlesiklás, Courchevel (Tv: Eurosport1)

AUTÓSPORT

Szombat, 1.30: NASCAR Truck series, 1. futam (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

16.00: 2. nap, Grand Slam-verseny, Tel-Aviv (Tv: Sport2)

GOLF

PGA TOUR

23.30: Genesis Open, Los Angeles, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

13.15: Tour of Andalusia, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

15.00: Tour of Alpes Maritimes and Var, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Budai Farkasok-Rév Group–Csurgói KK, Budaörs

NŐI NB I

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Moyra-Budaörs

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

VILÁGKUPA

11.20: síkrossz, férfi és női verseny (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

15.15 és 19.45: Welsh Open, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP-tornák

19.30: Rotterdam, negyeddöntő (Tv: Eurosport2)

Delray Beach, Buenos Aires

14.30: WTA-torna, Doha (Tv: Match4)

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

18.00: FTC-Telekom Waterpolo–Genesys OSC Újbuda

A televíziócsatornák a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Borítókép: GettyImages