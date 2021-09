FUTBALLPROGRAM

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

MÁSODIK SZAKASZ, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: Mauritánia–Zambia

21.00: Tunézia–Egyenlítői-Guinea

C-CSOPORT

18.00: Nigéria–Libéria

D-CSOPORT

15.00: Mozambik–Elefántcsontpart

21.00: Kamerun–Malawi

G-CSOPORT

15.00: Zimbabwe–Dél-Afrika

21.00: Ghána–Etiópia



TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Brüsszel

DARTS

13.00 és 19.00: Hungarian Darts Trophy, Papp László Budapest Sportaréna

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

11.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

15.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

CHL, CSOPORTMÉRKŐZÉS

17.00: Skelleftea–Lugano (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

19. szakasz, Tapia–Monforte de Lemos, 191.2 km (Tv: Eurosport1)

LOVASSPORT

Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, Kincsem Park

10.00: díjhajtás

ÖKÖLVÍVÁS

PROFI GÁLA, BUDAPEST

20.30: Bacskai Balázs–Guido Nicolas Pitto (Tv: Sport1)

PARASPORT

Paralimpia, Tokió

RÖPLABDA

Női Európa-bajnokság, elődöntő, Belgrád

IV. negyeddöntő győztese–I. negyeddöntő győztese

III. negyeddöntő győztese–II. negyeddöntő győztese

TENISZ

16.50: US Open, New York (Tv: Eurosport2)

17.30: US Open, New York (Tv: Eurosport1)

ÚSZÁS

20.00: Nemzetközi Úszóliga (ISL), alapszakasz, 3. forduló (Nápoly)

