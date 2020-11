A hathetes szerbiai edzőtábornak is köszönhető Péni István szerint, hogy kiemelkedően teljesített a vasárnap zárult Hungarian Open légfegyveres viadalon.

Az UTE idei Európa-bajnoka hétvégén előbb a világcsúccsal megegyező 633,5 körös eredménnyel, vasárnap pedig egy körrel annál is jobb produkcióval zárta a légpuska alapversenyét, az M4 Sport Sporthíradójában pedig arról beszélt, hogy a délszláv államban nagyszerű körülmények között, a szerb válogatott tagjaival közösen dolgozott másfél hónapon keresztül, és úgy érzi, az ott végzett munka nem csupán most kamatozott, hanem sokat érhet a februárra tervezett 10 méteres Európa-bajnokságon is.



"Minden héten kettő értékeltet és egy döntőt lőttünk közösen, ami nagyon jó volt" - mondta a 22 éves puskás, hozzátéve, hogy nem csupán légfegyverrel tréningeztek, hanem 50 méteren is tudtak edzeni a minden igényt kielégítő kragujevaci fedett lőtéren.



Péni - akinek szerb barátnője, Sanja Vukasinovic hozzá hasonlóan már szerzett kvótát a tokiói olimpiára - azt is megemlítette, hogy a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett versenyen az új felszerelését is tesztelhette élesben, és tapasztalata szerint megérte váltani.



A magyarországi viadal hosszú idő után az első nemzetközi verseny volt, és bár a koronavírus-járvány miatt a legtöbb külföldi lemondta a részvételt, a férfiaknál és nőknél is volt egy-egy amerikai puskás, akik a világ élvonalához tartoznak, női pisztolyban pedig a világbajnok szerb Zorana Arunovic emelte az esemény színvonalát. Péni a közeljövővel kapcsolatban elmondta, hogy ezen a héten Lengyelországban versenyzett volna, ám az a viadal elmarad, jövő héten viszont mindenképpen indulni szeretne a zágrábi légfegyveres versenyen, majd azt követően Európa-bajnoki válogatót rendeznek Magyarországon és a lengyel válogatott érkezik Budapestre.

Kép: Burhaan Kinu/Hindustan Times via Getty Images