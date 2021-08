Jótékonysági árverést szervez Pelé, a brazilok háromszoros világbajnok labdarúgója, aki a befolyt pénzből a koronavírus-járvány brazil károsultjainak kíván segítséget nyújtani további küzdelmükhöz, illetve felépülésükhöz.

Az ötletgazda jónéhány tárgyat biztosít a saját gyűjteményéből a szeptember 22-i aukcióra, egyebek mellett a brazil válogatottban, a Santosban és a New York Cosmosban viselt mezeit, valamint az azokból az időkből származó fényképeit, mindezeket saját és egykori társai, például Rivellino, Jairzinho és Clodoaldo autogramjával. A 80 éves brazil legenda mások, így a sport és szórakoztatóipar világában híres barátai, ismerősei figyelmét is felhívta az akcióra, ennek nyomán a 229 eladásra kínált tétel között szerepel majd Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé és David Beckham relikviája mellett az új-zélandi rögbis sztár, Dan Carter, az amerikai baseball-klasszis, Derek Jeter, valamint a korábbi orosz világelső teniszező, Marija Sarapova emléktárgya, de az NBA-ből érkező értékek mellett az énekes Justin Timberlake és a színész Mark Wahlberg is élt a lehetőséggel, hogy csatlakozzon az adományozókhoz.

My friends, I'm happy to announce 10 time slots of my time on @humanipo_app. Have a chat with me. The Proceeds will go to support The Pelé Foundation. Keep the ball rolling! Visit https://t.co/WHg761Fmx4 to learn more. pic.twitter.com/9xcGKfDc2p