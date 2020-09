Véglegessé vált a 2022-es Világjátékok sport programja.

Az egyesült államokbeli Birminghamben sorra kerülő multisport-eseményen a korábban bejelentett 30 hivatalos sportág mellett öt meghívásos sportág jut lehetőséghez: a duatlon, a flag football, a férfi lacrosse, a kerekesszékes rögbi és a wushu. Az olimpiai programban nem szereplő sportágak legnagyobb, négyévenkénti seregszemléjén első ízben kapnak helyet kerekesszékesek.

"Nagy várakozással tekintünk a kerekesszékes rögbi bemutatkozása elé, hiszen a fogyatékosok sportja most először szerepel együtt a Világjátékok hagyományos sportágaival" – fejezte ki örömét Sebastian Garvens, a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének, az IWGA-nak a játékok lebonyolításáért felelős vezetője.

Az öt kiválasztott sportág között akadnak visszatérők, hiszen a duatlon 2013-ban, a wushu – más néven a kungfu – pedig 2009-ben és 2013-ban is bekerült a bemutató sportágak közé. A férfi lacrosse ugyanakkor most mutatkozik be a Világjátékokon, csatlakozva a női szakághoz, amely a 2017-es debütálás után Birminghamben immár a hivatalos program része.



Szintén újonc a flag football, az amerikaifutball testi ütközés nélküli, dinamikusan fejlődő, modern változata, amelynek anyasportága 2005-ben és 2017-ben egyaránt a meghívott sportágak egyike volt.

"Nagyszerű elegyét sikerült kialakítani a 2022-es Világjátékok meghívásos sportágainak" – jelentette ki az IWGA vezérigazgatója. Joachim Gossow emlékeztetett rá, hogy a rendezők javaslatot tehettek meghívásos sportágakra, hogy az adott térségben népszerű vagy sikeres sportok is megmutathassák magukat.

A birminghami Világjátékokon így immár összesen 35 sportágban várhatóan több mint 100 ország 3600 sportolója lesz érdekelt. Magyarországon az 56 sportágat összefogó Nemzeti Versenysport Szövetség feladatkörébe tartozik az eseményre való felkészülés és az azon való részvétel.

