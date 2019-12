A sokszoros korosztályos bajnok értetlenül áll a szövetség szakmai vezetője, Ligárt Balázs döntése előtt, aki a bizalmatlan légkör miatt nem hajlandó tovább dolgozni vele. Volt edzője sem érti tanítványa elhatározását.

Az Utánpótlássport.hu írását változtatás nélkül közöljük.



Végleg befejezi műugró pályafutását a korábban Oscar-díjas filmben is szerepelt Hais Dorottya. A 16 esztendős lánynak a téli ifjúsági országos bajnokságon nyert arany- és két bronzérme után nem volt oka az ünneplésre, hiszen villámcsapásként érte a levél, melyben edzője, Ligárt Balázs – aki egyben a szövetség szakmai vezetője is – hivatalosan jelezte, nem kívánja folytatni vele a közös munkát.



– Az országos bajnokság végén az edzőm gratulált, azt mondta, hétfőn nem lesz edzés, a többit pedig majd később megbeszéljük. Otthon a szüleim mutatták meg a levelet, el sem akartam hinni. Nem esett jól, főleg az, hogy nem szemtől szembe mondta el nekem a döntését. Elég sok munkát tettem bele a sportba, úgy érzem, érdemeltem volna annyit, hogy kettesben leüljünk és elmagyarázza, ha zavarja valami. Mivel ez elmaradt, fogalmam sincs, miért nem szeretne tovább edzeni. Egyedül a szülői bizalom hiányát nevezte meg indokként a levelében, így csak arra az esetre tudok gondolni, ami egy nappal előtte történt. Kaptam tőle immunerősítő halolajat, és mivel éppen olyanunk már volt otthon, visszaküldtük neki. Tudom, ez így értelmetlenül hangzik, én magam is keresem a logikus válaszokat. Teljesen magam alatt vagyok, mert ugyan egyszer eljött volna a pillanat, hogy választanom kell a sport és a többi elfoglaltságom között, de mindenképpen én akartam választani. A legjobban az fáj, hogy most helyettem döntöttek.

Az edzőváltás önmagában még nem is lenne tragédia, csakhogy Dorka édesapja, aki korábban a szövetség elnöki posztját is betöltötte, úgy véli, a levéllel képletesen fogalmazva lefejezték lányát.

– Nagyon szomorú vagyok, mert ha Ligárt Balázs nem kíván foglalkozni Dorkával, akkor ki? – teszi fel a költői kérdést Hais Barnabás. – Rá vártunk másfél évig, hogy hazajöjjön Hollandiából, a tapasztalatait tekintve ő volt a legjobb szakember, aki edzhette. Azzal, hogy a szövetség szakmai vezetőjeként írta a levelet, lefejezte a lányomat. Mert ezek után nyilvánvalóan az Eb-ken, vb-ken sem számít rá. Arról nem is beszélve, hogy minden edző máshogy tanítja az ugrásokat, két-három évbe is beletelne, mire Dorka hozzászokna az új mestere elképzeléseihez.

A bizarr eset kapcsán megkerestük Ligárt Balázst is, aki elmondta, nem igaz, hogy egykori tanítványa ki lenne tiltva a válogatottból. A szakmai vezető nem kérdőjelezi meg Dorka tehetségét, hozzáállását, döntését kizárólag azért hozta meg, mert a szülők részéről egyáltalán nem érezte a bizalmat.

– Az edzőnek, a tanítványnak és a szülőknek egy csapatként kell működnie, máskülönben nincs értelme a közös munkának. A szülők megígérték, hogy mindenről beszámolnak Dorkával kapcsolatban, ez az előzetes megállapodásunk ellenére csak részben valósult meg, bizalmatlan légkörben márpedig nem tudok dolgozni. Órákig lehetne beszélni erről a témáról, a döntésem egy hosszú folyamat eredménye, de azt mindenesetre leszögezném, hogy attól, mert nem én vagyok az edzője, még válogatott maradna, a kettő nem áll semmilyen kapcsolatban egymással. Ha meggondolná magát, és visszatérne, akkor is ugyanúgy lehetne válogatott, mint eddig.

