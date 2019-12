Az illetékes orosz szerveknek át kell gondolniuk annak a döntésnek a megfellebbezését, amellyel a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) végrehajtó bizottsága négy évre eltiltotta Oroszországot az olimpiai és világbajnoki részvételtől, a laboratóriumi eredmények manipulálása címén - jelentette ki Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök hétfőn Moszkvában.

"Úgy gondolom, azoknak az orosz szervezeteknek, amelyek ezért felelősek, amelyek kompetenciájába ezek a kérdések tartoznak, át kell gondolniuk azt a kérdést, hogy az ilyen jellegű határozatot megfellebbezzék" - fogalmazott az orosz kormányfő.



Medvegyev szerint a WADA határozatát, amely nem egy esetben a már korábban megbüntetett sportolók ellen irányul, "az oroszellenes hisztéria krónikus formát öltött folytatásának" nevezte. Ugyanakkor elismerte: "tagadhatatlan", hogy az orosz sportéletben "egyelőre komoly problémák vannak a doppingolással".



Moszkva a lausanne-i nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) feltétlenül meg fogja fellebbezni a WADA végrehajtó bizottságának határozatát - ezt Szvetlana Zsurova, az orosz parlament alsóháza külügyi bizottságának első elnökhelyettese, olimpiai bajnok mondta újságíróknak. Zsurova "politikailag motiváltnak" minősítette a döntést, és közölte, hogy azt először az Orosz Doppingellenes Ügynökség (RUSADA) megfigyelő tanácsa fogja megvitatni december 19-én. A testületnek 21 napja van a fellebbezése.



"Száz százalék, hogy Oroszország bírósághoz fordul, mert küzdenünk kell a sportolókért" - mondta a volt gyorskorcsolyázó.



Pavel Kolobkov orosz sportminiszter a Rosszija 24 hírcsatorna által élőben közvetített sajtótájékoztatóján - mintegy feltételezve azt, hogy a RUSADA megfigyelő tanácsa nem fogja elfogadni a WADA végrehajtó bizottságának határozatát - hangsúlyozta: az eltiltás addig nem hatályos, ameddig azt a CAS nem hagyja jóvá. Rámutatott, hogy a bíróságon esély lesz majd az orosz álláspont bizonyítására a Moszkva által beterjesztett bizonyítékok mérlegelésére, amelyet szerinte a WADA illetékes bizottsága nem tett meg.

WADA Executive Committee unanimously endorses four-year period of non-compliance for the Russian Anti-Doping Agency:https://t.co/K8QjAz7u4R