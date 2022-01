Fél évtizeddel a nevéhez fűződő doppingbotrány után örökre eltiltották Kaled Korani Mohamed Hasszan egyiptomi súlyemelőedzőt.

A főleg olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz híre szerint a fegyelmi büntetést még nem jelentette be a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA), amely az összes doppingellenes eljárást végzi a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségnél (IWF) 2019 szeptembere óta, de napokon belül várható a hivatalos közlés. Az elmúlt 10 hónapot tekintve - egy orvos és egy edző után - ez a harmadik életfogytiglani eltiltás, amelyet az ITA szabott ki a sportágban.

Korani, aki korábban a szaúd-arábiai és a tunéziai súlyemelő-válogatott vezetőedzője is volt, a 2016-os egyiptomi doppingbotrány negatív főszereplőjévé vált annak nyomán, hogy hét fiatalkorú egyiptomi súlyemelőnek - köztük két 14 éves lánynak - is pozitív lett a tesztje. Valamennyien anabolikus szteroiddal buktak meg az edzőtáborban levett mintáik elemzésekor, s a hosszú évekig tartó jogi hercehurca, az elhúzódó vizsgálatok után most meghozott fegyelmi ítélet a 2020 májusában ideiglenesen felfüggesztett edzőt tette felelőssé a kiskorú versenyzők doppingolásáért.

A több doppingügyben is elmarasztalt Egyiptom nem indíthatta súlyemelőit a tavaly nyári tokiói olimpián.

