Alfons Hörmann, a Német Olimpiai Bizottság elnöke bízik benne, hogy jövő nyáron megtartható lesz a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott tokiói olimpia, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a versenyeket külföldi szurkolók nélkül rendezik meg.

Hörmann stuttgarti lapoknak úgy nyilatkozott, hogy a sportolókat, segítőiket és az újságírókat jól el lehet különíteni, és biztonságosan Japánba utaztatni, ám a külföldi szurkolókra ez a módszer nem alkalmazható.



Kiemelte, hogy nagy a jegyek iránti kereslet a helyszínen, és ahogy a világjárvány lehetővé teszi, megfelelő módon lehet beengedni nézőket. De elképzelhető, ennek az lesz az ára, hogy külföldi szurkolók nem lehetnek jelen.



A német sportvezető hangsúlyozta, hogy minden kérdőjel ellenére magabiztos a tokiói olimpia megrendezésével kapcsolatban, és ugyanez az álláspontja a 2022-es pekingi téli játékokkal kapcsolatban is, amelyre bő fél évvel a nyári után kerül sor.



Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság német elnöke két hete még azt közölte, a tokiói szervezők arra számítanak, hogy koronavírus-járvány ellenére külföldi szurkolókat is fogadnak majd.



"Természetesen azon dolgozunk, hogy külföldi nézők is legyenek Tokióban" - mondta. Hozzátette, egyelőre nem lehet megmondani, megtelhetnek-e a versenyhelyszínek lelátói, vagy szükség lesz korlátozásokra, de a japán sportligák közelmúltbeli újrakezdése nagyon biztató, mert szinte minden mérkőzésen szép számú nézősereg gyűlt össze.

Borítókép: Atsushi Tomura/Getty Images