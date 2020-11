1955-ben lépett be először az akkori Sportkórház ajtaján Pajor István – most pedig 65 év múltán, a Karolina úton találkozunk, a teljesítménydiagnosztikai kutató osztályon. Negatív koronavírus tesztek birtokában, nyugalmi és terheléses vizsgálatok várnak örökifjú sportolónkra, aki nagyon fontosnak tartja, hogy pontos képe legyen nyolcvanon túl is fizikai állapotáról.



István tagja volt az első sikeres magyar Himalája-expedíciónak, 52 évesen állt a 8201 méter magas Cso Oju tetején, ami sokáig magyar korrekord volt. Dinamikusan gyorsul az idő, mondja István, de ezzel nem szükségszerűen kell együtt járnia leépülésnek is. A sport a kulcsszó, sőt, ebben egészen sarkított véleménye van: sokkal intenzívebben mozog, mint azt az idősekkel foglalkozó szakemberek véleményezik, javasolják. István azt tapasztalja saját példáján: a sportteljesítmény ugyan szerényebb lesz az évek előrehaladtával, de az intenzitása változatlanul magas szinten van. Anno a síelés volt a kedvenc sportja, s bár 1955-ben még csak huszonharmadik volt északi összetettben, azaz sífutásban és síugrásban, két évre rá már ifjúsági magyar bajnok!



A felnőttek között öt egyéni országos bajnoki címet szerzett. Edzőként folytatta, 40 év alatt több mint 7500 embert oktatott. Ezután jött a hegymászás, 1984-ben a Kaukázusban, az Elbrusz csúcsára negyvenhat évesen jutott fel... Tavaly a Magyar Olimpiai Bizottságtól fair play életműdíjat vehetett át. Mostanában sokat teniszezik, versenyeken is indul. Az időre futást meghatározott távon és helyszínen egy héten kétszer természetesen változatlanul műveli. Edzeni – jó, utána fellélegezni elégedetten – nagyon jó!



István kedveli a teremben végezhető edzésformákat is, jó barátja a Concept2 evezőpad, amin korosztályában rekord eredményeket ér el rendre. Ez mentálisan feldobja az embert – adja meg a magyarázatot a miért?-re. A teljesítménydiagnosztika tudománya fontos számára, hogy tisztában legyen azzal, hol tart az öregedés, a leépülés folyamatában. Azért is teszi ezt, hogy az idősebbeknek is példát mutasson, lám lehet így is teljes értékű életet élni, magas szintű eredményt felmutatni. És zárjuk egy nagyon elgondolkoztató eredménnyel. Pajor István 83. évében van születési adatai alapján.



A VO2 max táblázatban (a szervezet által maximálisan felvehető és szállítható oxigén mennyisége a VO2 max érték segítségével pontosan mérhető; megmutatja, hogy hány milliliter oxigént szállít és vesz fel a test 1 kilogrammja percenként) az értéke legutóbb 47,3 volt. ami a 20-29 éveseknél jó, a 40-49 éveseknél kitűnő eredmény. .



Drága István, adassék meg nekünk is, hogy még nagyon sokáig találkozzunk Sportkórházunkban!

