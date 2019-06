New York, New York...

Mi a közös a New York Rangers, a New York Knicks és a New York Giants-ban?

A new yorki világhírű csapatok minden sportágban bajnokok, meccseik magasan a legizgalmasabbak, a new yorkiak szerencsésnek mondhatják magukat, hogy egy karnyújtásnyira van tőlük a MetLife Stadion, a Madison Square Garden és a Barclays Center. Az igazi amerikai álom.

Bármelyik sportágért is rajongjunk, A Nagy Alma mindenki számára tartogat valamilyen felejthetetlen sporteseményt, legyen szó akár jégkorongról, kosárlabdáról esetleg igazi, színvonalas amerikai fociról! És ha sport, akkor szurkolás! A legjobb időszak pedig a meccsnézésre a késő őszi – téli időszak, amikor a csapatok már valódi tétre játszanak!

Egy meccs nem csak egy meccs, hanem egy életre szóló élmény, amit ha élőben lát az ember, soha nem felejti el- csak úgy, mint egy félórás séta a gyönyörű és lélegzetelállító New Yorkban a Central Parktól a Madison Square Gardenig, egy finom forró csokival a kézben, miközben a Hot Dog árusok standjai hívogató illatokat árasztanak.

A tavalyi év óriási sikerén felbuzdulva idén is megszervezi a Jet Travel Kft. a New York-i sportutat, ráadásul a Black Friday idején! Touchdown-ok, gólok és kosarak, féktelen shopping verhetetlen árakon, igazi karácsonyi hangulat: így lehetne röviden jellemezni a Jet New York 2.0-át!

A Times Square fényei elkábítják az embert, a Broadway zsong a látogatóktól, a kultúra virágzik, az utcán művészek, zenészek, és valóban igaz- ez a város, ami soha nem alszik. Az autentikus new yorki pizzát pedig mindenképpen ki kell próbálni! A felhőkarcolók az egekbe nyúlnak, a filmek ismert helyszínei pedig a lábunk előtt hevernek, és nem ritkaság, hogy egy- egy világhírű sztár is felbukkan. New York, New York…

Látogassa meg Ön is New York gyönyörű városát és legyen részese az igazi amerikai álomnak!