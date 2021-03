Inkább kihagyja a tokiói olimpiát, minthogy beoltassa magát a koronavírus ellen Yohan Blake, a jamaicaiak olimpiai és világbajnok rövidtávfutója.

A 31 éves sprinter a jamaicai The Gleaner napilapnak azt nyilatkozta, egyik vakcinát sem hajlandó beadatni magának, és ebben a kérdésben szilárd az elhatározása.

"Nem akarok részletekbe menni, de minden okom megvan erre" - tette hozzá Blake.



A tavalyról idén nyárra halasztott nyári játékokon szereplő sportolókat nem kötelezték az oltásra, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azt javasolta a versenyzőknek, hogy oltassák be magukat a vírus ellen.



Blake 2011-ben világbajnok volt 100 méteren, majd a 2012-es londoni és a 2016-os riói olimpián is tagja volt az aranyérmes 4x100 méteres váltónak. A sprinternek nagy valószínűséggel Tokióban lesz az utolsó ötkarikás szereplése.

A tokiói olimpiára a tervek szerint július 23. és augusztus 8. között kerül sor.



Borítókép: Oliver Weiken/picture alliance via Getty Images