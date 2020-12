A nőknél Oszaka Naomi, a férfiaknál Robert Lewandowski, a csapatok között pedig a Bayern München lett az év legjobbja a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) szavazásán, amelyen 116 ország 422 újságírója adta le voksát.

Az AIPS keddi hírleveléből kiderül, hogy a japán teniszező és a bajor sztárcsapat lengyel labdarúgója is első alkalommal bizonyult a legjobbnak.



A háromszoros Grand Slam-győztes Oszaka 526 pontot gyűjtött, így magabiztosan előzte meg a venezuelaiak hármasugróját, a fedettpályás világrekorder Yulimar Rojast (331 pont), valamint az amerikaiak legendás teniszezőjét, Serena Williamst (327).



A Bayern München gólvágója, Lewandowski 620 pontot kapott az újságíróktól, s ez elégnek bizonyult ahhoz, hogy maga mögé utasítsa a pályafutása hetedik világbajnoki címét begyűjtő brit Forma-1-es pilótát, Lewis Hamiltont (546), valamint az immár 20-szoros GS-győztes spanyol teniszezőt, Rafael Nadalt (378).



A csapatok versenyét a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München uralta 1317 ponttal, megelőzve az angol futballbajnok FC Liverpoolt (753) és az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) győztesét, a Los Angeles Lakerst (658). Ebben a kategóriában Babos Tímea és Kristina Mladenovic kettősére is lehetett voksolni, a magyar-francia teniszpáros, amely idén két GS-tornán is a legjobbnak bizonyult, a hatodik lett 129 ponttal.



Borítókép: Lars Baron/Getty Images