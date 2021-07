A hegyikerékpáros Vas Kata Blanka szenzációs negyedik helyezése jelentette a legjobb magyar szereplést a tokiói olimpia keddi versenynapján.

A 19 éves, ötkarikás újonc Vas kiváló rajtja után bukott és visszacsúszott, ám bátor versenyzéssel riválisait folyamatosan megelőzve végül a három svájci kivételével mindenkit maga mögé utasított.









A Finndingiben szereplő vitorlázó, Berecz Zsombor kedden mindkét futamban a második helyen végzett, így összetettben továbbra is a második helyen áll.



Laser Standardban Vadnai Benjamin hat futam után összesítésben a 17., Laser Radialban pedig Érdi Mária a 14. helyről várja a folytatást.



A légpuskások vegyescsapat-versenyében Péni István és Mészáros Eszter a hetedik helyen végzett.



Az úszóknál Milák Kristóf favoritként toronymagasan a legjobb idővel jutott a 200 méter pillangó szerdai döntőjébe, amelyben a szám világbajnoka és világcsúcstartója mellett ott lesz a Rióban bronzérmes Kenderesi Tamás is, aki ötödikként lépett tovább.



Hosszú Katinka címvédőként csak a hetedik idővel, de ott lesz a szerdai fináléban 200 méter vegyesen. Az előfutamok során Németh Nándor 100 méter gyorson a 9. idővel jutott az elődöntőbe, Szabó Szebasztián ebben a számban a 20. helyen fejezte be szereplését. Hosszú 200 méter pillangón nem állt végül rajthoz, így ebben a számban 16-an maradtak, ami azt jelentette, hogy mindenki továbbjut az elődöntőbe, így Kapás Boglárka, a szám világ- és Európa-bajnoka egy biztonsági, "pihentető" ússzással az ötödik időt szerezte meg.

A 4x200 méteres férfi gyorsváltót Kozma Dominik korai beugrása miatt kizárták, míg 800 méter gyorson Kalmár Ákos a 22. helyen zárt.



A női kézilabda-válogatott második csoportmérkőzésén is vereséget szenvedett: Elek Gábor együttese a braziloktól kapott ki 33-27-re.



A férfi vízilabda-válogatott ugyanakkor megszerezte első győzelmét, miután 16-11-re nyert a házigazda Japán csapat ellen.



Gyorsan véget ért a keddi versenynap a cselgáncsozók számára: Ungvári Attila (81 kg) első mérkőzésén intésekkel kikapott, Özbas Szofi (63) egy győzelem után, a nyolcaddöntőben alulmaradt olasz riválisával szemben.

Tollaslabdában Krausz Gergely második vereségével már nem juthat tovább, míg Sárosi Laura sérülés miatt visszalépett a további küzdelmektől.

Borítókép: MTI/KovácsTamás