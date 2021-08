Örömteli reggelre ébredhettek a magyar szurkolók 2021. augusztus 5-én. A magyar olimpiai csapat ugyanis az olimpia tizenharmadik napján is éremesővel örvendeztetett meg minket. Az első érmet a nyíltvízi úszó Rasovszky Kristóf szállította, aki a német Florian Wellbrock mögött másodikként csapott a célba. Nem kellett sokáig várni az újabb medálra, Tótka Sándor 200 méteren bizonyult a legjobbnak a férfi kajakosok mezőnyében. Nem sokkal az ő aranyérme után állt rajthoz 500 méteren Kozák Danuta és Csipes Tamara. Utóbbi egy ezüsttel örvendeztetett meg bennünk, no meg persze magát és az őt edző édesapját is. Sikere után a kajakos sírva borult Csipes Ferenc nyakába. Az éremesőről és a felemelő pillanatokról számos fotó is készült, szavak helyett most inkább meséljenek ezek!





























Képek: MTI