Los Angeles a 2028-as nyári olimpia házigazdájaként a 2022-es Super Bowlt, az amerikaifutball csúcsbajnokságának, az NFL-nek a nagydöntőjét is felhasználja az ötkarikás játékok népszerűsítésére.

A jövő évi, 56. Super Bowlt abban a 70 ezer néző befogadására alkalmas SoFi Stadionban rendezik, amely otthont ad majd a bő hét év múlva esedékes olimpia nyitó- és záróünnepségének, továbbá az íjászversenyeknek és labdarúgó-mérkőzéseknek is.

Az insidethegames.biz szaklap beszámolója szerint az NFL-finálé logóját, melyet most mutattak be a nagyközönségnek, maga a szeptemberben avatott aréna ihlette, amelynek megépítése becslések szerint ötmilliárd dollárba került.



A SoFi Stadion két NFL-csapatnak is az otthona: a Los Angeles Rams és a Los Angeles Chargers itt játszotta hazai meccseit, igaz, ebben a bajnoki szezonban a koronavírus-járvány miatt szurkolók nem lehettek jelen.



A korábbi tervek még arról szóltak, hogy a stadion az idei nagydöntőnek ad otthont - írta a portál -, de az építkezés elhúzódása miatt időközben az esemény átkerült Tampába. A magyar idő szerint hétfő hajnalban játszott 55. Super Bowlt a hazai Tampa Bay Buccaneers nyerte, amely 31-9-re győzött a címvédő Kansas City Chiefs ellen.



A Los Angeles-i aréna várhatóan kiemelt szerepet kap a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon is, amelyet az Egyesült Államok Kanadával és Mexikóval közösen rendez.

