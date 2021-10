Az immár 18-szoros világbajnok orosz ritmikus gimnasztikázó, Gyina Averina a következő hetekben átgondolja, folytatja-e pályafutását.

A sportág 23 éves klasszisa azután nyilatkozott erről, hogy a Kitakjúsúban rendezett és vasárnap zárult világbajnokságon felülmúlta honfitársnője, Jevgenyija Kanajeva rekordját (17) a vb-győzelmek számát illetően.

"Most elsősorban pihenésre van szükségem, de hangsúlyozom, hogy nincsenek egészségi gondjaim, a testem tökéletes állapotban van" - nyilatkozta.

Averina gyűjteményében jelenleg 15 egyéni és három csapatarany, továbbá három ezüst és egy bronz szerepel, a tokiói nyári olimpián másodikként végzett egyéni összetettben, amellett tízszeres Európa-bajnoknak is vallhatja magát.



A 18 darabosra növelt világbajnoki aranykollekciója mellett esetében az is egyedi, hogy Kitakjúsúban - 2017, 2018 és 2019 után - megszakítás nélkül a negyedik vb-címét gyűjtötte be egyéni összetettben, a sportág történetében először.

A Japánban rendezett vb zárónapján az együttes kéziszercsapatok szerenkénti döntőit rendezték. Öt labdával az oroszok, három karikával és két pár buzogánnyal pedig az olaszok győztek.

Eredmények, együttes kéziszercsapat, szerenkénti döntők,

öt labda, világbajnok:



Orosz Torna Szövetség 46,000 pont

2. Olaszország 45,600

3. Japán 44,500

három karika és két pár buzogány, világbajnok:

Olaszország 42,275

2. Orosz Torna Szövetség 40,950

3. Japán 40,900

