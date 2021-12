A moldovai Antonio Conflitti személyében új elnököt választott az Európai Súlyemelő Szövetség (EWF).

Nyolc hónapon belül másodszor voksoltak a küldöttek, eredendően hét jelölt indult, végül Conflitti 24 szavazattal nyert a brit Ashley Metcalfe előtt, akit tizenöten támogattak - számolt be az online választás végeredményéről az olimpiai sportágak ügyeiben járatos insidethegames.biz portál.



Az EWF legutóbbi elnöke a török Hasan Akkus volt, aki áprilisi megválasztását követően júniusban lemondott, miután doppingügyek eltussolásának vádjával illették. Az ideiglenesen a helyébe lépő addigi alelnök, az orosz Makszim Agapitov az EWF októberi, finnországi kongresszusán elsöprő többséggel elbukta a bizalmatlansági szavazást, és már nem is jelentkezett be az elnöki tisztségre.

A posztot elnyerő, kortesbeszédében reformokat hirdető Conflitti eredendően olasz, aki - a portál cikke szerint - 2014-ben kapta meg a moldovai állampolgárságot. Jogi diplomával rendelkező, sikeres üzletember, aki négy évtizeden át az olasz sportban és a kormányzati szektorban dolgozott, mielőtt Moldovába költözött, és a nemzeti szövetség elnöke lett. Ígérete szerint fejlesztéseket hajt végre, és véget vet az európai súlyemelést megosztó belharcoknak.

Borítókép: Facebook.com/ Antonio Conflitti