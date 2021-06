Mészáros Eszter és Péni István megnyerte a légpuskások vegyes csapatversenyét az Eszéken zajló sportlövő világkupaversenyen, szombaton.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a magyar páros a pénteki előcsatározásokat követően a rangsoroló hetedik helyén jutott a legjobb nyolc közé, ahol a szombati folytatásban előbb első helyen végezve jutott a döntőbe, amelyben aztán 17-13-ra múlta felül a Julia Karimova, Szergej Kaminszkij orosz kettőst.



A versenyszám szerepel a tokiói olimpia programjában, a magyar csapatot az ötkarikás játékokon is Mészáros és Péni alkotja.

Mészáros a magyar szövetségnek kiemelte: a kvalifikációban még nem teljesített úgy, ahogyan szeretett volna, de az aranyéremért zajló mérkőzésen már kiegyensúlyozottan lőtt, a döntőben pedig végig szoros versenyben voltak az oroszokkal.



"Az eszéki Eb-n gyakorolhattam a döntőket, és azok az érmes eredmények nagy önbizalmat adtak a mostani vk-ra is. Elhittem, hogy tudok jó finálét lőni. Azért is fontosak ezek a vk-k, mert ilyenkor van bennem egy versenydrukk, amit ki kell tudni kapcsolni. A hazai válogatók nem adják ugyanazt az érzést, és persze a mezőny is sokkal erősebb" - nyilatkozta.



Edzője, Szucsák László kiemelte: az oroszok elleni döntő végén a magyaroktól "nagy tízesek kellettek az aranyéremhez". Hozzátette: a párosnak az olimpia szempontjából is fontos volt ez a vk-verseny, hiszen "az összeszokottság sokat érhet Tokióban".

Az eszéki viadal csütörtöki napján Mészáros megnyerte a női puskások egyéni számát, a férfiaknál pedig a szintén tokiói induló Pekler Zalán a negyedik lett. Az ugyancsak ötkarikás szereplő Major Veronika női légpisztolyban az ötödik helyet szerezte meg. Pénteken a Hammerl Soma, Pekler, Péni összeállítású csapat ezüst, míg a Dénes Eszter, Mészáros, Horváth Lea összetételű női trió bronzérmet nyert légpuskában.

Borítókép: Facebook.com/ Hungarian Shooting Federation