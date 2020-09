E-sport fogadással bővítette sportfogadási kínálatát a Szerencsejáték Zrt.: Dr. Czepek Gábor vezérigazgató szerint az augusztus 11-én próbaüzemmel elindult új játéktípus villámrajtot vett.

A nemzeti lottótársaság első embere a keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a koronavírus-járvány okozta bevételkiesést észlelve akciótervet dolgoztak ki, amelynek egyik elemeként a fejlesztésekre koncentráltak és előrehozták az e-sport fogadás hazai bevezetését.



E-sporttal bővült a Szerencsejáték Zrt kínálata.



Dr. Czepek Gábor hozzátette: az eddigi tapasztalatok alapján az e-sport fogadásban heti 400 millió forintos árbevételt realizáltak, így hosszabb távon az online szektorban a harmadik, míg a földi szektorban a hatodik legnépszerűbb sportág lehet.



"Eredetileg úgy számoltunk, hogy két-két és fél év alatt térülhet meg ez a beruházás, de most úgy tűnik, hogy akár egy év alatt is elérhetünk oda" - fogalmazott a vezérigazgató.



Dr. Czepek Gábor szerint az eddigi adatok bizakodásra adnak okot.

A Sport365.hu kérdésére Dr. Czepek hozzátette, hogy amennyiben az árbevétel elér egy megfelelő volument, aktívan részt vesznek majd a sportág fejlesztésében, és a sportolók mellé is odaállnak majd támogatóként.



Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője kiemelte, hogy az e-sport alatt a versenyszerű videojátékozást kell érteni, amely mára olyan komoly méreteket öltött, hogy sztárjai, profi csapatai vannak, mégpedig euróban és dollárban is több milliós fizetésekkel.









"Az e-sport fogadás elindulása mérföldkövet jelent, mert ettől a sportfogadások is erősödni fognak, amelyek jelenleg a cégünk árbevételének 47 százalékát teszik ki" - jelentette ki Horváth Zoltán, aki kiemelte, hogy összesen 14 játékkal indultak el, ezek közül 11 hagyományos e-sport játék 81 piaccal, míg a szimulátor típusú bajnokságok esetében három sportág számos piaccal vált fogadhatóvá.



"Nemcsak az online, hanem a tippmixeseknek a földi fogadási rendszerben is lehetővé tesszük, hogy ugyanolyan feltételekkel fogadhassanak az e-sport eseményekre" - fűzte hozzá, majd azzal folytatta, hogy a legnépszerűbb nemzetközi játéktípusok is elérhetőek a nemzeti lottótársaság kínálatában.



Horváth Zoltán szerint mérföldkőhöz érkeztek.



Példaként a többjátékosos online csatateres játékok közül a League of Legendset (LOL) és a Dota 2-t, a belső nézetű lövöldözős játékokból a Counter Strike:Global Offensive-et (CS:GO) és a Rainbow Six Sikege-t, a valós idejű stratégiai játékokból pedig a Startcraft 2-t említette. Mint elhangzott, bevezették az e-sport kártyajátékok közül a Hearthstone-t, a szimulátor típusú e-sportok közül pedig a FIFA20-at, az NBA2K-t és az NHL2K-t is. Az e-sport mérkőzések döntő többségéhez live stream is biztosított a TippmixPro oldalán.



A sportfogadási vezető beszélt arról is, hogy odafigyelnek a biztonságos játékszervezésre, ezért gondosan választják ki a fogadható eseményeket, egy nemzetközi monitoring rendszert, valamint mesterséges intelligenciát is használnak arra, hogy kiszűrjék a fogadási csalásokat, ugyanakkor a kiskorúak védelmét is szem előtt tartják.



A vállalkozó kedvűek játszhattak is Molnár Gabóval.



Molnár Gabó, a világranglistán már a Top 10-be is bejutott profi FIFA-játékos e-sportoló is részt vett a sajtóeseményen, aki elárulta, hogy Magyarországon jelenleg körülbelül tíz főállású e-sportoló van, Közép-Európában pedig Lengyelországban jár legelőrébb a sportág, ott már minisztériumi szinten kezelik. A játék hasznaként az angol nyelvtudás javítását, a gyors döntéshozatalt, valamint a reflexek fejlesztését, és a csapatmunkát említette.



"A fiataloknak meg kell találniuk a megfelelő arányt a tanulás, az aktív sportolás és e-sport között. Nagy felelőssége van a szülőknek, hogy ne alakuljon ki náluk játékfüggőség" - tanácsolta Molnár Gabó.

Gabó kérdésünkre azt is elárulta, legnagyobb álma, hogy kijusson a világbajnokságra, hiszen a győztes ott lehet az Aranylabda-gálán és akár a legnagyobb sztárokkal is lepacsizhat.

Hozzátette hosszú távon tervez az e-sporttal, és mindenképp szeretni átadni a tudását a fiatalabb generációknak.

A magyar e-sport közösséggel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy bár még viszonylag kevés a profi játékos, mindent megtesznek azért, hogy minél több embert bevonzzanak ebbe a különleges világba.

Borítókép és képek: Sport365/Erdős Géza, Sávoly Boglárka