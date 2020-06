A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó testülete úgy határozott, hogy továbbra is érvényben marad a 2020 decemberi dátum a 2024-es párizsi nyári játékok versenyszámokat rögzítő programjának és versenyzői kvótájának véglegesítésére.

A végrehajtó bizottság szerdai virtuális tanácskozásán ismételten hangsúlyozta a költségek csökkentésének fontosságát. A NOB közleménye szerint Thomas Bach elnök kitért rá, hogy a koronavírus-járvány miatt rendkívüli intézkedésekre van szükség, és a párizsi olimpia programjának összeállításánál érvényesülniük kell a kezelhetőséget, költséghatékonyságot célzó Agenda 2020 programban foglalt alapelveknek.



A NOB vezetője kitért rá, hogy a decemberi véglegesítésnél határoznak majd a házigazdák által javasolt négy sportág versenyeiről is. A NOB közgyűlése tavaly júniusban támogatta a francia javaslatot, amely szerint felvennék a programba a breaktáncot, valamint megőriznék a sportmászást, a hullámlovaglást és a gördeszkázást, melyekben először a tokiói játékokon avatnak bajnokokat.



A program véglegesítésének időpontját azért kellett megvitatni, mert a tokiói olimpiát egy évvel elhalasztották, így borult a szokásos menetrend. A NOB-elnök szerint ugyanakkor már csak azért is ki kell mondani a végső szót idén decemberben, mert az érintett sportolóknak, nemzetközi szövetségeknek, nemzeti olimpiai bizottságoknak és a szervezőknek tudniuk kell, mivel számolhatnak.



A program véglegesítésénél alapelv, hogy a versenyzői létszámot 10 500 főre csökkentik, és amennyire csak lehetséges, érvényesülnie kell a nemek közötti egyenlőségnek, új számok műsorba vételénél pedig előnyt élveznek olyanok, amelyeket más számokban megszerzett kvótákkal le lehet bonyolítani, és mindegyik esetében fontos, hogy ne legyen szükség további létesítményre.



Az ülést követő virtuális sajtókonferencián szóba került a súlyemelés helyzete is.

A múlt héten ismertették a Richard McLaren által vezetett nyomozócsoport jelentését, amelyben többek között az szerepelt, hogy a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) legmagasabb szintjein is jelen volt a korrupció, míg Aján Tamás korábbi elnök a "félelem kultúrájával" működtette a szervezetet. A kanadai jogászprofesszor hozzátette: az IWF negyven pozitív doppingtesztet titkolt el vagy hozott nyilvánosságra késleltetve olyan sportolókhoz köthetően, akik érmesként végeztek világversenyen vagy más viadalon, és szavazatvásárlások is történtek tisztújítások alkalmával.



Bach erre úgy reagált, hogy mélyen nyugtalanítják és sokkolták a NOB-ot a jelentésben megfogalmazott tevékenységek, és jelezte, fenntartják maguknak a jogot, hogy nagyon messzeható intézkedést hozzanak, ami akár a sportág olimpiai programban való maradására is vonatkozhat.



"Amit jelen helyzetben mondani tudunk, az az, hogy teljes mértékben támogatjuk az IWF új vezetését a szövetség irányításának reformjában, illetve abban, hogy a doppingellenes rendszer függetlenné váljon a szövetségtől. A legfontosabb lépéseket már megtették" - mondta Bach, hozzátéve, a NOB nem biztosít akkreditációt a tokiói játékokra egyetlen olyan IWF-tisztségviselőnek sem, aki érintett a jelenlegi vizsgálatban.

Borítókép: Nicolas Briquet/SOPA Images/LightRocket via Getty Images