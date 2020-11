A szerdán elhunyt Diego Maradona előtt is tisztelegtek mérkőzés előtti hakájukkal a háromszoros világbajnok új-zélandi rögbisek szombaton az Argentína elleni Championship-összecsapás előtt az ausztráliai Newcastle-ben.

Az új-zélandi rögbisek kezdés előtti híres ráhangolásukkor a csapatkapitány Sam Cane egy 10-es új-zélandi mezt helyezett a félpályára, amely a hasonló számú mezben szereplő egykori klasszis futballistára utalt, majd következett a haka.



A rivális argentin játékosok egymást átkarolva nézték az új-zélandi találkozók elengedhetetlen felvezetését, majd fejbólintással és tapssal nyugtázták az ellenfél gesztusát.

A special gesture from the All Blacks to Argentina before tonight's Haka. Credit: Sky Sport NZ