Hat nappal a pénteki nyitóünnepség előtt két pozitív koronavírusteszt akadt a sportolók között a tokiói olimpiai faluban.

A szervezők vasárnap jelentették be, hogy ketten fertőzöttnek bizonyultak a szálláshelyükre már beköltözött sportolók között.



Egy nappal korábban is akadt egy pozitív teszt a faluban, róla annyit közöltek, hogy nem japán személyről van szó, és nem sportoló, hanem a "játékokhoz kapcsolódó illető".



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szerint mindhárom érintett ugyanabból a küldöttségből került ki.



Közben a Tokióba megérkezettek között is született egy pozitív teszt, amelyet a dél-koreai NOB-tag, Rju Szeung Min - a 2004-es olimpia asztalitenisz-bajnoka - szolgáltatott. A 38 éves sportdiplomata maga tette közzé az eredményt, és karanténba vonult.



A szervezők összegzése alapján vasárnap az olimpián közreműködő vagy részt vevő személyek közül 10-nek lett pozitív a tesztje, és eddig összesen 55 fertőzöttet regisztráltak.

Borítókép: Twitter.com/tokyo2020