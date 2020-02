Az I. Qatch világbajnokságon 16 válogatott állt asztalhoz, 3 kontinensről. Egyiptom és Pakisztán mellett, Oroszország, Románia, Portugália, Ukrajna, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia, Görögország, Ciprus, Horvátország, Lengyelország és Magyarország legjobbjai mérték össze tudásukat.

Qatch was introduced at the Hungarian handball coaches training. * * On both days of the event, which was organized for nearly 300 coaches, trainers were given the opportunity to get to know this new sport, which presents an excellent opportunity to develop ball-handling, ball-free movement, and team play.