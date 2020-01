A női 1500 méter negyeddöntőjével kezdődött a debreceni Főnix Csarnokban a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság, amelyen mindhárom magyar versenyző továbbjutott.

Elsőként a táv 2018-as Eb-bronzérmesét, Bácskai Sára Lucát szólították jégre, aki féltávig a mezőny végén korcsolyázott, majd ritmust váltva egészen a második helyig tört előre az orosz Jekatyerina Jefremenkova mögé.



Ezt a pozícióját nagyon taktikusan versenyezve végig biztosan őrizte az agresszíven korcsolyázó szlovák Petra Rusnakovával szemben, aki felesleges igyekezetében pórul is járt, mert az utolsó kanyarból kikorcsolyázva elesett a még éppen továbbjutó, harmadik helyen, így kiesett.



A másik két magyar, Jászapáti Petra és Lockett Deanna ugyanabban a hatosban szerepelt. Össze is dolgoztak, az élen korcsolyázó Jászapáti szépen beengedte maga elé ausztrál születésű csapattársat, amikor az féltávnál mindenkit körbekorcsolyázva előretört.



Végül az 500 méter lengyel világkupagyőztese, Natalia Maliszewska megelőzte Jászapátit, de riválisaikat leszakítva mindhárman biztosan léptek az elődöntőbe.



"Jó volt már túlesni a tűzkeresztségen. Kifejezetten jó erőben érzem magam. A taktikánk is bevált a futamban" - mondta Jászapáti Petra, aki dicsérte a jeget is, szerinte most a legjobb, igaz, így nagyon hideg van a csarnokban, mert az eddig túl puha jeget tovább hűtötték.



A szám egyetlen meglepetéseként kiesett az 500 méter holland világbajnoka, Lara van Ruijven, aki elesett a futamában.



Pénteken a délelőtti programban az 1500 és az 500 méter selejtezőit rendezik, majd délután az 1000 méterét és zárásként a váltók negyeddöntőit.

Borítókép: facebook/Hunskate - Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség