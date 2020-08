Három első, hat második és egy harmadik helyet szereztek a magyarok a Nyíregyháza melletti Leveleki Szabadidőpart taván megrendezett jet-ski Európa-bajnoki és junior világbajnoki futamon.



A hazai rendezésű világversenyt és a magyarok szereplését egyaránt a várakozásokat felülmúló sikernek nevezte Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski Szövetség elnöke.

A Magyar Nagydíjon – ahol géposztályonként három futam alapján alakult ki a végeredmény – a hazai színeket képviselő 23 jet-skis közül Szabó Barnabás, Major Marcell és Markus Erlach is fölényesen, három elsőséggel nyerte meg kategóriájának Európa-bajnoki küzdelmeit.



Szabó Barnabás a Ski GP3-ban bizonyult a leggyorsabbnak, Major Marcell a Runabout GP4-ben diadalmaskodott, a magyar liszensszel indult osztrák Markus Erlach pedig a veteránok Ski GP1-es versenyszámában győzött.

A többi magyar közül a veterán Kéri Attila második lett, és ezüstérmet szerzett a junioroknál a 13 év alattiak között ifj. Komonyi Lajos, valamint a 13-15 évesek mezőnyében Jászai Csongor. A két fiatal magyar tehetség a junior világbajnokság versengésében szintén a második helyet szerezte meg.

A két versenyszámban rajthoz álló Fröhlich Kata versenyzése során begyűjtött egy ezüst- és egy bronzérmet.

"Rendkívül elégedettek vagyunk a válogatott teljesítményével, összejött az előzetesen áhított tíz érem, ami a junior versenyzők rendkívül jó szereplésének is köszönhető. Eleve nagy öröm, hogy 22 nemzet 110 versenyzője eljött ebben a járvánnyal terhelt időszakban, és azt hiszem, hogy senki nem vitatja, hogy egy nagyon jól megszervezett világverseny van mögöttünk. A nemzetközi szövetség vezetői is a legnagyobb elismeréssel beszéltek a magyar szövetség munkájáról" – értékelt Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski Szövetség elnöke, aki a veteránok között maga is vízre szállt.

A jet-ski Európa-bajnoki és junior világbajnoki sorozat az idén a koronavírus járvány miatt mindössze két versenyből áll: a második fordulót a jövő hétvégén rendezik Lengyelországban.

Jet-ski Európa-bajnoki és junior világbajnoki futam, Levelek, a magyar érmesek:

Európa-bajnokság:

Ski GP3: 1. Szabó Barnabás

Runabout GP4: 1. Major Marcell, 3. Fröhlich Kata

Runabout női GP4: 2. Fröhlich Kata

Ski veterán GP1: 1. Markus Erlach

Runabout veterán GP1: 2. Kéri Attila

Ski junior 3.3: 2. Jászai Csongor

Ski junior 3.2: 2. ifj. Komonyi Lajos

Junior világbajnokság:

Ski junior 3.3: 2. Jászai Csongor

Ski junior 3.2: 2. ifj. Komonyi Lajos

Borítókép: Szabó Gábor