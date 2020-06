Kulcsár Krisztián jelenlegi elnök az egyedüli jelölt az elnöki posztra, míg elnökségi tagságra tizenhat pályázó közül választhatnak majd a küldöttek a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) június 20-i tisztújító közgyűlésén.

A MOB arról adott tájékoztatást, hogy rendes tagjai szerda délután 16 óráig nyújthatták be jelentkezésüket. Az elnöki pozícióra Kulcsár Krisztián az egyetlen aspiráns, alelnöknek Schmidt Gábor (nyári sportágak), valamint Deutsch Tamás és Orendi Mihály (téli sportágak) jelentkezett. A tagság elnököt, két alelnököt és hét elnökségi tagot választ.



A közgyűlés összehívásáról a MOB elnöksége a május 27-i ülésén egyhangúlag döntött, majd a tagok 28-i keltezéssel megkapták meghívójukat, a tisztújítás és a szavazás menetének részletes leírásával - olvasható az olimpia.hu oldalon.



Az összefoglaló emlékeztet rá, hogy a jelenlegi elnök, valamint az alelnökök és elnökségi tagok a közgyűlés napjának hatályával, június 20-ával lemondtak tisztségükről, így a tisztújításra az egy évvel elhalasztott tokiói olimpia időpontjától függetlenül, az eredetileg tervezettek szerint 2020-ban kerül sor.



"Arról az alapszabályunk rendelkezik, hogy a pályázatoknak a közgyűlést megelőző tizedik napig be kell érkezniük - a június 20-i közgyűlés esetében június 10-e, azaz szerdán 16 óráig. A határidőig összesen 16 sportvezető részéről érkezett pályázat a Magyar Olimpiai Bizottság irodájába" - adott tájékoztatást Vékássy Bálint. A MOB főtitkára hozzátette, egyszerre több tisztségre is lehetett pályázni, azonban csak egyet lehet betölteni.



Nemzetközi sportszövetség vezető tisztségviselőjének (Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjának (Gyurta Dániel és Schmitt Pál) a MOB alapszabálya szerint automatikusan helye van az elnökségben, melynek létszáma így az elnökkel és a két alelnökkel együtt 13 fő.



A felügyelőbizottságot 2017. május 2-án választották meg, mandátuma öt évre szól. A most leköszönő elnökséget - köztük Kulcsár Krisztián elnököt - szintén akkor választotta meg a tagság.



A jelöltek:



elnökjelölt: Kulcsár Krisztián



nyári olimpiai sportágakért felelős alelnökjelölt: Schmidt Gábor



téli olimpiai sportágakért felelős alelnökjelöltek: Deutsch Tamás, Orendi Mihály



elnökségi tagjelöltek: Csisztu Zsuzsa, Gyulai Miklós, Imre Géza, Kovács Antal, Kovács István, Magyar Zoltán, Markovits László, Nébald György, Pálinger Katalin, Schmidt Gábor, Sinkó Andrea, Vári Attila, Wladár Sándor

Borítókép: olimpia.hu