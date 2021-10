Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke bízik abban, hogy a pontosan száz nap múlva rajtoló pekingi téli játékokon egynél több érmet nyernek a rövidpályás gyorskorcsolyázók. Szerinte az a realitás, hogy a magyar csapat 16-22 fős lesz.

A MOB első embere az M1 aktuális csatornának azt mondta, az ötkarikás előkészületek időarányosan jól állnak, lesz olimpia Kínában, amelyen ott lesz a magyar csapat.

"Nagy élmény, hogy pont csapatszámban nyertünk, amelyben a legjobban átadható az a fajta örömérzet, ami az egyéni sportágakban nem annyira. - utalt a férfiváltó 2018-as phjongcshangi sikerére a sportvezető. - Rövidpályás gyorskorcsolyában ugyanakkor vannak egyéni számok is, drukkolunk, hogy lesz érem, a szívünk mélyén pedig abban is bízunk, hogy nem is egyet, hanem akár kettőt is össze tudunk szedni."

A sportággal kapcsolatban hozzátette, bízik abban, hogy ezekben az években "megteremtődik" itthon a korcsolyázás hagyománya, ennek révén pedig hosszú távon is ott lehetnek majd a magyarok a téli olimpia éremszerzői között. Kulcsár kiemelte: bár bíztak abban, hogy a nyári tokiói játékokhoz képest valamivel sportolóbarátabb lesz a téli olimpia, erről szó sincs.

"Úgy érezzük, a kínai szervezőbizottság minden lehetőséget kihasznál arra, hogy zártan, a lehető legmerevebb struktúrában szervezze meg a játékokat, ami nemcsak a MOB-nak, hanem minden csapatnak fejfájást okoz" - fogalmazott a szervezet első embere.

A MOB elnöke szerint ugyanakkor az olimpia várható hangulata - ahogyan a tokiói zárt kapus rendezés sem tette - nem fogja befolyásolni a magyar csapat eredményességét, a körülmények ugyanis mindenkinek egyformák lesznek, így azokat tudomásul veszik, nem búslakodnak miatta.

"Reálisan 16-22 fős magyar csapattal számolhatunk. Ez akkor ugorhat meg, ha a női jégkorong-válogatott kivívja a szereplés jogát, de inkább az egyéni sportágakban van esélyünk a kijutásra. A létszámot az alpesi számok képviselőinek kvalifikációja, illetve a curlingezők esetleges kijutása befolyásolhatja még" - elemezte a magyarok lehetőségeit Kulcsár.

A pekingi ötkarikás játékok 2022. február 4-én kezdődik és 20-ig tart majd.

Borítókép/Fotók: olimpia.hu