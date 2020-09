Csaknem négyszázan állnak majd rajthoz szombaton Szombathelyen a 36. Vasi Vasember triatlonversenyen, amelyet a koronavírus-járvány miatt halasztottak július közepéről szeptember közepére - közölték a szervezők csütörtökön sajtótájékoztatón.

Hertelendy Zsolt, a rendezvény főszervezője elmondta: szigorú óvintézkedések betartása mellett rendezik meg a versenyt, fokozottan ügyelve a kötelező távolságra és a higiéniai előírásokra, egyebek között a kézfertőtlenítés lehetőségére is.



Szólt arról is, hogy a versenynek várhatóan két külföldi résztvevője is lesz, akiknek indulásáról a Külügyminisztériummal még egyeztetnek. A Vasi Vasembernek egyébként a korábbi években számos külföldi indulója volt, akik közül idén a legtöbben lemondták a részvételt.



Hozzáfűzte: a Magyar Triatlon Szövetség uniós forrásból anyagilag is támogatta, hogy a rendkívüli időpontban és helyzetben is megrendezzék a több évtizedes hagyományokkal rendelkező szombathelyi erőpróbát, amely változatlanul csodálatos környezetben zajlik majd.



A helyi Csónakázó tóban 1500 méter úszás, hét, Szombathelyhez közeli településen keresztül 40 kilométernyi kerékpározás, valamint a helyi múzeumfalu körül 10 kilométer futás vár az indulókra.



Tájékoztatása szerint szombat délelőtt 11 órától külön rajtol majd el a férfiak, a szenior férfiak, a váltók és végül a hölgyek mezőnye.



Hertelendy Zsolt szólt arról is, hogy a verseny lebonyolítását kétszáz önkéntes segíti majd, akiknek egyike lesz - a sajtótájékoztatón tett bejelentése szerint - Horváth Attila, a város sportért felelős alpolgármestere.



A sajtótájékoztatón beszámolt élményeiről Kapolcsi Imre, aki 1984 óta - szintén szombathelyi versenyzőtársával, Garami Árpáddal együtt - valamennyi Vasi Vasember versenyen elindult és teljesítette a távot.

