Spiller István, az MTI különtudósítója jelenti: Pozitív lett a koronavírustesztje Brigitte Henriques-nek, a Francia Olimpiai Bizottság (CNOSF) elnökének, ezért a tervezett időben nem utazhat el a pénteken kezdődő pekingi téli olimpiára.

A CNOSF azt is bejelentette, hogy Nathalie Pechalat küldöttségvezető sem repülhet el most a kínai fővárosba, mert az ő tesztje is pozitív lett.

"Távolról fogják támogatni a Kínában jelenlévő francia sportolókat és stábot, és azt tervezik, hogy amikor helyzetük lehetővé teszi, Pekingbe utaznak" - közölte a Francia Olimpiai Bizottság.

Borítókép: Actu Foot/Twitter