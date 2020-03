A Liu fivérek híresek lazaságukról, ezt most is megmutatták egy videóban.

Pedig nagyon fontos dologra hívják fel a figyelmet, a maguk könnyed stílusában.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség tette fel közösségi oldalára a felvételt, amin hangsúlyozzák:

Bárkivel is találkozol, ne feledd: nincs kézfogás! Figyeljünk egymásra!

Az egész világban terjedő ajánlást az Oakland játékosai is bemutatták videójukban:

Tired: High fives. Wired: Bashes. Avoid shaking hands & high fives, and pracitice social distancing. For more info: CDC.GOV/COVID-19.