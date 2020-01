Válságülést tart a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) vezetősége szerdán Dohában, reagálva az ARD német közszolgálati televíziós csatorna két hete bemutatott dokumentumfilmjére.

A "Titkos dopping - az emelők ura" című filmben az ARD dokumentumokra hivatkozva arról számolt be, hogy a súlyemelésben szisztematikus doppingolás folyik az IWF tudtával, emellett korrupciós ügyek miatt büntetőeljárás indulhat Aján Tamás IWF-elnök ellen.



Richard Pound, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) korábbi vezetője vasárnapi nyilatkozatában az IWF felfüggesztését javasolta.



"A tények ismeretében az egyik logikus válasz az lehet, hogy a súlyemelés egyelőre rövid távon kikerül az olimpiai programból, és mindaddig felfüggesztik a szervezet működését, amíg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság számára bebizonyosodik, hogy megfelel az ötkarikás értékeknek" - mondta az ARD-nek a kanadai sportdiplomata, aki maga is a NOB tagja.



Makszim Agapitov, az orosz tagszövetség elnöke - aki az IWF végrehajtó bizottságában is dolgozik - Aján Tamás lemondását követelte.



"Etikai okokból le kell mondania, és magára kell vállalnia a felelősséget. A súlyemelésben végbemenő változásokat a vezetésnél kell elkezdeni" - közölte Agapitov.



Az ARD filmje szerint a 2008 és 2017 között olimpián és világbajnokságon érmes súlyemelők csaknem felét nem ellenőrizték a felkészülési időszakban, edzőtáborban.



A Német Súlyemelő Szövetség elnöke, Christian Baumgartner és Antonio Urso, az Európai Súlyemelő Szövetség olasz elnöke pénzügyi szabálytalanságokról is beszélt a műsorban. Baumgartner szerint Aján Tamás évtizedek során felépített egy rendszert, amely lehetővé tette a doppingolás eltitkolását. A 80 éves magyar sportdiplomata 1976 és 2000 között főtitkára volt az IWF-nek, azóta pedig az elnöke.



Az ARD beszámolt két svájci bankszámláról is, amelyekre 1992-től 23 millió dollár érkezett, ez az összeg nem szerepelt az IWF mérlegében - Urso évek óta állítja, hogy a NOB-tól érkező pénz egy része itt landolt. Az olasz sportvezető szerint a számlák felett egyedül Aján Tamás rendelkezett, és 5,5 millió dollár sorsa tisztázatlan.

Sport365.hu - Az IWF visszautasítja az Aján Tamással kapcsolatos vádakat A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) kategorikusan visszautasítja a vádakat, amelyeket az ARD német közszolgálati televíziós csatorna fogalmazott meg dokumentumfilmjében. A budapesti székhelyű IWF hétfőn este az MTI-hez eljuttatott nyilatkozata szerint a vasárnapi műsorban "bizonyítatlan és nagyon súlyos vádak hangzottak el az IWF elnöke ellen, amelyek minden alapot nélkülöznek, és amelyeket a szövetség kategorikusan visszautasít".





Borítókép: Yegor Aleyev\TASS via Getty Images