A hátralévő pontszerző versenyek törlése miatt a Nemzetközi Karate Szövetség (WKF) lezárta az olimpiai rangsorokat és kihirdette a tokiói játékokra a ranglistáról kvótát szerzett 32 sportoló, illetve a rendező jogán résztvevő nyolc japán karatés nevét.

Az eredeti kiírás szerint az olimpiai ranglisták április 6-i állás alapján adták volna ki a súlycsoportonként járó négy-négy helyet. A koronavírus-járvány okozta halasztások és törlések miatt viszont a WKF - honlapján megjelent közleménye szerint - a jelenlegi állást tekinti véglegesnek.

The @worldkarate_wkf announced the first 40 karatekas who have qualified for #Tokyo2020!



Among them is five time world champion Rafael Aghayev and reigning world champion Sandra Sánchez (@sandrasankarate)



