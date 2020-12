Queensland állam irányítója megerősítette támogatását Ausztrália 2032-es nyári olimpiára tervezett pályázatához.

A játékok központja Brisbane lenne, de a közelében fekvő, több más délkelet-queenslandi várost is bevonnának a rendezésbe. A kandidálásra tavaly szánták rá magukat az ausztrálok, a koronavírus-járvány miatt azonban lelassultak a pályázat előkészületei.



A mostani nehéz helyzet ellenére az országban nem tettek le a rendezésről, és Anastacia Palaszczuk tartományi kormányfő hétfőn John Coatesnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) alelnökének, az ausztrál ötkarikás testület elnökének megerősítette, hogy továbbra is a pályázat mögött áll és jövő a év elején felállít egy akciócsoportot a pályázati munka segítsére.



"Queensland szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy figyelemmel kísérjük, mi történik Tokióban ebben a mostani covidos világban" - mondta Palaszczuk, hozzátéve, hogy bízik a vakcinák hatékonyságában, ezért pozitívan látja a jövőt.



Coates hétfőn arról is beszélt, hogy az ausztrál miniszterelnők novemberben Tokióban tárgyalt Thomas Bachhal, a NOB első emberével és ő is megerősítette, hogy támogatja a pályázatot.



"Azt gondolom, azzal, hogy nálunk a koronavírust már kontrolláljuk, itt az idő, hogy mindenki újra kifejezze elkötelezettségét a 2032-es pályázat iránt" - jelentette ki Coates, azt is hangsúlyozva, hogy a NOB eddig összesen négy komoly érdeklődővel tárgyalt a 2032-es játékokról.

Borítókép: Jono Searle/Getty Images