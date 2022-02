A héten visszatér a labdarúgó Bajnokok Ligája és világ legjobb férfi kézilabdázóinak is újra a klubcsapataikban szurkolhatunk majd a BL-ben. A nemzetközi kupák a férfi BL-en kívül is dübörögnek kézilabdában.

Újra Bajnokok Ligája meccseket nézhetünk kedden, szerdán és csütörtök is a televízióban, hiszen elkezdődik a tavasz a labdarúgó Bajnokok Ligájában és a férfi kézilabda BL-ben is. Ez azt jelenti, hogy egyrészt folytatódik a legrangosabb labdarúgósorozat, másrészt, hogy a januári Eb után ismét a klubcsapatokban bizonyítanak majd a világsztár kézilabdázók.

UEFA Bajnokok Ligája

Február 15-én kezdődik el a tavasz a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a nyolcaddöntőkkel folytatódik a sorozat. A következő két hétben négy párharcba is belepillanthatunk majd a Sport TV-n, így képernyőre kerül a Sporting Lisszabon, a Manchester City, a Salzburg, a Bayern München, a Villarreal, a Juventus, a Benfica és az Ajax is.

Sporting – Manchester City, majd a játéknap összefoglalója: február 15., kedd 20:00, Sport2 (élő)

Red Bull Salzburg – Bayern München, majd a játéknap összefoglalója: február 16., szerda 20:00, Sport2 (élő)

Villarreal – Juventus: február 22., kedd 20:00, Sport2 (élő)

Benfica – Ajax, majd a játéknap összefoglalója: február 23., szerda 20:00, Sport1 (élő)

EHF férfi kézilabda Bajnokok Ligája

A magyar szurkolók nagy örömére visszatérnek a Pick Szeged és a Telekom Veszprém legjobbjai is, hogy megcélozzák a Bajnokok Ligája négyesdöntőjét. Jelen állás szerint a szegediek az A-csoport harmadik helyén állnak, ahogyan a Veszprém is harmadik a saját nyolcasában. A rendkívül kiegyenlített csoportkörből még négy forduló van hátra, így bízhatunk benne, hogy előrébb végeznek a magyar kedvencek. A Szegednek a Zágráb, a Meshkov Breszt, az Elverum és a Montpellier ellen kell a lehető legtöbb pontot gyűjtenie, míg a Veszprémnek a Porto, a Barca, a Kielce és a PSG ellen kell minél jobb eredményeket elérnie.

A két magyar sztárcsapat keretének ereje eddig sem volt titok, de azért érdemes megjegyezni, hogy három veszprémi játékos is éremmel gazdagodott az Európa-bajnokságon: Rodrigo Corrales és Jorge Maqueda ezüstéremet nyert a spanyol válogatottal, míg a dán Rasmus Lauge bronzérmes lett. Az Eb záróhétvégéjéig eljutott még az érmeseken kívül a Veszprémben játszó francia Kentin Mahé is, az ő csapata negyedik helyen zárt. A szegediek közül a norvég nemzeti csapatot erősítő, és így ötödikként záró, Kent Robin Tönnesen és Alexander Blonz szerepelt a legjobban az Eb-n. Összességében 12 szegedi és 11 veszprémi játékos vett részt a kontinenstornán. A Sport TV a két magyar csapat mérkőzései mellett további BL-rangadókkal is jelentkezik.

TELEKOM VESZPRÉM – FC Porto: február 16., szerda 18:30, Sport1 (élő)

PPD Zagreb – PICK SZEGED: február 17., csütörtök 20:30, Sport1 (élő)

Flensburg – Kielce: február 16., szerda 20:30, Sport1 (élő)

Elverum – THW Kiel: február 17., csütörtök 18:30, Sport1 (élő)

Kézilabda minden mennyiségben: női BL, férfi EL, női EL

Amellett, hogy a férfiak most térnek vissza a pályára, a hölgyek – így a Fradi és a Győr – is folytatják a Bajnokok Ligájában, hétvégén rendezik a csoportkör utolsó, 14. fordulóját, az FTC előtte még bepótolja a héten egy elmaradt meccsét. A Győr biztos csoportelső, Elek Gábor tanítványai pillanatnyilag negyedikek, de még odaérhetnek a csoport második helyére is, ha győzni tudnak a Podravka Vegeta és a Dortmund ellen, és az ellenfelek mérkőzései is kedvezően alakulnak. A férfi EHL-ben pályára lép a Tatabánya, a hölgyeknél a Mosonmagyaróvár és a Vác is.

GRUNDFOS TATABÁNYA – AEK Athén: február 15., kedd 18:30, Sport1 (élő)

Podravka Koprivnica – FTC-RAIL CARGO HUNGARIA: február 16., szerda 16:45, Sport1 (élő)

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA – Dortmund: február 19., szombat 15:15, Sport1 (élő)

Vipers Kristiansand – GYŐRI AUDI ETO KC: február 19., szombat 15:15, Sport1 (élő)

MOSONMAGYARÓVÁR – Lok. Zagreb: február 20., vasárnap 13:45, Sport1 (élő)

VÁC – Ramnicu Valcea: február 20., vasárnap 15:45, Sport1 (élő)

Harmadik Félidő: február 20., vasárnap 17:30, Sport1 (élő)

