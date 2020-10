Keleti Ágnes ötszörös olimpiai győztes tornásznő a világ jelenlegi legidősebb olimpiai bajnoka. Mindenki által remélve a bajnoknő száz nap múlva tölti be a századik születésnapját (1921. január 9-én született Budapesten).



A magyar sport történetében már korábban is akadt a századikat elérő, sőt túl is lépett olimpiai bajnok: Tarics Sándor vízilabdázó, 1936 aranyérmese.



Keleti Ágnes a koronavírus miatt a szokottnál természetesen óvatosabban él, ő maga is és környezete is ügyel az óvintézkedésekre. A rendszeres szobai mozgástól azonban nem térítheti el semmi. Ennek és a helyesen megválasztott étrendnek köszönhetően továbbra is fitt és jó kedélyű.



Nehezen viseli, hogy a kockázatokra való tekintettel nem hódolhat mindenkori kedvenc szórakozásának, az utazásnak. Így a tavaly őszi barcelonai és a karácsonyi bécsi kirándulása óta már nem is lépett át a határon túlra. Számára is maradt a belföld, a vírus első hullámát a Mátrában vészelte át, most ősszel pedig, - amíg az időjárás megengedte - Balatonfüreden időzött sokat, a sétány közönségének nagy örömére.



A Dunán is feltünt egy motorcsónak túra vendégeként, ami olyan jól sikerült, hogy az ott készült kép került fel az életét bemutató könyv címlapjára. Mert hogy Keleti Ágnes barátai, rajongói és sporttársai rövidesen megismerhetik teljes élettörténetét, szemléletét és gondolatait a világról.

Nyáron az ideje egy részét fényképei válogatásával töltötte, mert ezzel is szerette volna segíteni a róla novemberben megjelenő könyv sikerét. Az idei Ezüstgerely művészeti pályázaton A Prokopp c. könyvvel díjazott Dávid Sándor és Dobor Dezső szerzőpáros giga munkába kezdett, amikor már egy éve nekilátott, hogy megénekelje a bajnoknő eddigi közel száz évének történetét.



A könyvben Keleti 36 egykori sporttársa nyilatkozik a "világ nyolcadik csodájaként" is aposztrofált tornászról, itthonról és külföldről (Ausztrália, USA, Izrael). Köztük a TF-esek és a tornászok mellett a magyar olimpiai csapatok még élő tagjai, többek közt olimpiai bajnokok és érmesek: Korondi, Bodó, Kertész, Benedek Gábor, Gyenge, Dömölky, Ducza, Makray, Müller Kati, s azóta sajnos elhunyt Köteles Erzsébet, Kárpáti György, Tass Olga, akik - akkor persze senki sem gondolhatta - életük utolsó interjúit adták épp a könyv számára.



Érdekesség, hogy Vizi E. Szilveszter, mint egykori tornász neve is szerepel a nyilatkozók közt. A boltokba novemberben eljutó kötetet több mint 100 db fekete fehér és 30 oldalnyi színes fotó teszi teljessé.

A könyv címe KELETI 100 "Mert szeretek élni "

Sport365.hu - "Akinek lelke van, az szeret is." - Keleti Ágnes A világ legidősebb élő olimpiai bajnoka az Újpesti Városháza Dísztermében vehette át a kitüntetést. Az ünnepélyes díjátadón nem csak a tornász lenyűgöző eredményeit sorolták fel, hanem az alkalomra készített portréfilmet is levetítették. Keleti ebben a tornához és a zenéhez fűződő viszonyáról és a szüleiről is mesélt.

