Keleti 100 "Mert szeretek élni" címmel a világ legidősebb olimpiai bajnokának, Keleti Ágnes tornásznak életéről szóló könyv jelent meg, amely a szerzők szándéka szerint az ötszörös ötkarikás aranyérmes jövő januári, századik születésnapjára készült.

A hétfői sajtóbemutatón, a Testnevelési Egyetem (TE) aulájában a járványveszély miatt a kötet főszereplőjét fia, Bíró Rafael képviselte, ugyanakkor rövidfilmen látható volt Keleti Ágnes is, amint otthonában kezében tartja, nézegeti a könyvet, és azt mondja, hogy örül neki.







Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért felelős államtitkára köszöntőjében megemlítette, hogy Keleti Ágnest nemcsak ő ismeri személyesen, hanem a gyerekei is, az eredményeit pedig mindenki.



Mint mondta, nagy öröm sportkönyvet kézben tartani, mert minden sportoló élete érdekes olvasmány, majd úgy folytatta: "Ági néni élettörténete nemcsak a hosszúsága miatt különleges, hanem azért is, mert a tornász mellett egy édesanya és egy sportszakember életét is megismerjük".



"Az az egészséges, pozitív életszemlélet, amely Ági nénit jellemzi, mindannyiunk számára példa lehet" - hangsúlyozta Szabó Tünde, majd gratulált a könyv szerzőinek, és köszönetet mondott azoknak, akik támogatták a megjelenést.



Schmitt Pál olimpiai bajnok vívó, a Nemzet Sportolója, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) volt elnöke, a könyv előszavának szerzője emlékeztetett arra, hogy 2004-ben, amikor létrehozták a Nemzet Sportolója címet, Keleti Ágnes volt az első, akinek a neve elismerésre méltóként felvetődött.



Fotó: MTI/Kovács Tamás



"Büszke vagyok arra, hogy a száz évéből több mint húsznak MOB-elnökként én is részese lehettem. Jó érzés volt látni, hogy Keleti Ágnes ott volt és ma is ott van az olimpiai rendezvényeken" - folytatta.



Magyar Zoltán olimpiai bajnok tornász, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) elnöke elmondta, hogy miután a mű kiadásának ötletével Dobor Dezső megkereste őt, mindenki az első szóra csatlakozott támogatónak.



A kiadásban az MATSZ mellett közreműködött többek között az Emmi, a TE és Újpest önkormányzata is. Az eseményen levetítették utóbbinak azt a kisfilmjét, amelyet ősszel Keleti Ágnes díszpolgárrá avatása alkalmából készítettek. Ebben elhangzik Kelet Ágnes életszemléletének vezérmotívuma:



"Az ember érzi, mi esik jól neki, és csak olyan dolgokat csináljon, amiket szeret. Az a legfontosabb a világon, hogy az ember szeressen".



Mocsai Lajos, a bemutatónak otthont adó TE rektora kiemelte, hogy Keleti Ágnes az egyedüli magyar olimpiai bajnok, aki a TF színeiben lett ötkarikás aranyérmes.



A tornász 1950 és 1954 között volt a TF Haladás versenyzője és ez idő alatt Helsinkiből egy arannyal tért haza. A másik négy bajnoki címet Melbourne-ben a Bp. Dózsa versenyzőjeként nyerte.



A Dobor Dezső, Dávid Sándor szerzőpárosból előbbi jelent meg az eseményen - melyen jelen volt Kulcsár Krisztián MOB-elnök is -, és elmondta: azért tették 9-ére a bemutatót, mert pontosan két hónap múlva lesz 100 éves Keleti Ágnes.



Fotó: MTI/Kovács Tamás



"Ez a kiadvány több mint egy könyv, inkább egy Keleti 100 produkció, ugyanis egyidejűleg angol nyelven is megjelent és az interneten is olvasható" - mondta, majd felkérte Szabó Tündét, hogy a jeles évfordulóra készült emlékbélyeg 100-as sorszámú darabját adja át Bíró Rafaelnek.



A mű nyomtatott változata 5990 forintért kapható.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás