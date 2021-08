Nátrán Roland elnök szerint közel van a megállapodás ahhoz, hogy jövőre egy Grand Smash-tornát rendezzen a Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ).

A MOATSZ vezetője az M1 aktuális csatornának beszélt hétfőn arról, hogy a sportág egyik legjelentősebb viadalával - amelyből a tenisz Grand Slamekhez hasonlóan mindössze négyet rendeznek egy évben, és ebből is csak egyet Európában - kapcsolatban a nemzetközi szövetséggel már "nyugvópontra" jutottak a tárgyalások, amelyek a magyar kormánnyal is előrehaladottak. Hozzátette, közel vannak ahhoz, hogy megszülessen a kormányzati döntés, és akkor a tervek szerint már az idén meg tudják kötni a szerződéseket.



Nátrán Roland megjegyezte, a Grand Smash-tornát - amelynek világszerte milliárdos nézettsége van, ezáltal a sportág egyik meghatározó eseménye - 2022 augusztusában a Papp László Sportarénában rendeznék meg.



A magyar asztaliteniszezők olimpiai szereplésével kapcsolatban az elnök azt mondta, a kvóták tekintetében elégedett volt, hiszen a lehetséges hétből ötöt megszereztek, az ötkarikás viadalon pedig az volt az alapvető elvárás, hogy a világranglistán hátrébb szereplő riválisoktól ne kapjanak ki. "Sajnos volt ilyen, ezt elemezni fogják a szakemberek és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket azért, hogy a versenyzők éles helyzetben is ki tudják hozni magukból azt a formát, ami a világranglistára predesztinálja őket" - fejtette ki.

A MOATSZ korábban már jelezte, hogy 2019 után szívesen adna otthont újra a világbajnokságnak, ehhez kapcsolódóan Nátrán Roland elmondta, a 2020-as évek második felében nem irreális a cél, "nem ugranának el a lehetőség elől", hiszen a vb-t gazdasági és sportszakmai szempontból is nagyon magas színvonalon rendezték meg.

