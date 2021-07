Jó állapotban és - meglátása szerint - jól felépített felkészülés után várja a vasárnapi elutazást az olimpiára Gulyás Michelle világbajnoki bronzérmes öttusázó.

Az UTE húszéves versenyzője vezetőedzője, a korábbi világbajnok Tibolya Péter irányításával háromhetes svájci tréningen vett részt, amelyről az MTI-nek azt mondta, ez volt eddigi legkeményebb edzőtáborozása.

"Jól felépített időszakon vagyok túl, amely során minden adott volt az eredményes felkészüléshez. Érzem, hogy nagyon hasznos volt a magaslaton töltött időszak is. Az olimpián igyekszem ugyanolyan jól teljesíteni, mint az idei versenyeken, és majd kiderül, hogy Tokióban ez mire lesz elég" - fogalmazott Gulyás Michelle, majd hozzátette, hogy bár az ötkarikás mezőny ismert, azt nem lehet tudni, ki milyen állapotban érkezik majd Japánba.



"Az biztos, hogy több éremesélyes versenyző áll majd rajthoz, mint ahány érmet kiosztanak" - vélekedett, majd arról beszélt, hogy a hosszú, 24 órás utazásra külön készül. Dietetikusa most is speciális "versenyétrendet" állított össze a számára, és azt is megbeszélték, mikor aludjon, hogy a megérkezés után könnyebb legyen az átállás.

"Viszek magammal könyveket is, olvasással és zenehallgatással próbálom eltölteni az időt" - mondta a világ élmezőnyébe idén berobbant, junior korú versenyző, aki még az edzőtáborozás előtt teljesítette másodéves vizsgáit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bűnügyi nyomozó szakán.

A kerületi kapitányságon esedékes szakmai gyakorlatát azonban az olimpia miatt elhalasztotta, így a hazaérkezés után csupán egy napja lesz pihenni, mert augusztus 11. és szeptember 3. között teljesíti a kötelező feladatot.

Japánban a magyar öttusázók Tocsigiben akklimatizálódnak majd, amely helyszín ismerős lesz számukra, mert két éve már edzőtáboroztak ott. A sportág tokiói versenyei augusztus 5-én kezdődnek a férfi és női körvívással, majd 6-án a női, hetedikén pedig a férfi verseny fő részére kerül sor.

